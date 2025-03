Jesper Peltonen, dem zuvor in dieser Saison nur fünf Goals gelangen, schoss Lugano in Pruntrut gegen Ajoie zum 2:1-Sieg. Keystone

Der HC Ajoie verliert im Abstiegs-Playoff gegen Lugano Spiel 6 in Pruntrut mit 1:2 und die Serie mit 2:4. Die Weiche in dieser Serie wurde in der letzten Minute von Spiel 3 gestellt.

Keystone-SDA SDA

Vor dieser Partie in Lugano führte Aussenseiter Ajoie mit 2:0 Siegen. Im dritten Spiel führten vor einer Woche wieder die Jurassier mit 1:0 – bis 58 Sekunden vor Schluss. Dann realisierten Radim Zohorna (59:02) und Giovanni Morini (59:32) innerhalb von 30 Sekunden die Wende für Lugano.

Von diesem «Schock» erholte sich Ajoie nicht mehr. In den folgenden drei Partien schaffte es Ajoie auch nie mehr, in Führung zu gehen.

Im sechsten Spiel in Pruntrut hielt Ajoie bis zur 46. Minute das 1:1. Pierre-Edouard Bellemare glich in der 30. Minute in Überzahl aus. Der 26-jährige Finne Jesper Peltonen entschied die Partie in der 46. Minute: Mit einem platzierten Weitschuss reüssierte der Verteidiger nach einer imposanten Druckphase Luganos zum 2:1. In den letzten 14 Minuten geriet Lugano nicht mehr in Gefahr, nochmals den Ausgleich zu kassieren.

Ajoie muss wie vor zwei Jahren, damals gegen La Chaux-de-Fonds, wieder in die Ligaqualifikation. Diese gegen Swiss-League-Meister Visp beginnt nächsten Dienstag.

Ajoie – Lugano 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Pruntrut. – 3326 Zuschauer. – SR Tscherrig/Stolc, Steenstra/Duc. – Tore: 20. (19:14) Aebischer (Sekac, Marco Müller/Powerplaytor) 0:1. 30. Bellemare (Palve/Powerplaytor) 1:1. 46. Jesper Peltonen (Cormier, Morini) 1:2. – Strafen: je 5mal 2 Minuten. – PostFinance-Topskorer: Devos; Fazzini.

Ajoie: Conz; Honka, Fey; Fischer, Brennan; Maurer, Nussbaumer; Thiry; Hazen, Bellemare, Romanenghi; Palve, Devos, Pedretti; Robin, Garessus, Schmutz; Veckaktins, Rundqvist, Frossard; Pouilly.

Lugano: Huska; Aebischer, Pulli; Guerra, Mirco Müller; Jesper Peltonen, Alatalo; Montandon; Zohorna, Thürkauf, Carr; Fazzini, Arcobello, Sekac; Zanetti, Canonica, Marco Müller; Cormier, Verboon, Morini; Patry.

Bemerkungen: Ajoie ohne Bozon, Nättinen, Turkulainen (alle verletzt) und Pilet (gesperrt), Lugano ohne Dahlström, van Pottelberghe (beide verletzt) und Joly (überzähliger Ausländer). Ajoie ab 58:02 ohne Torhüter.