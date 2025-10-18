Symbolbild archivio Ti-Press

Pauli Jaks und seine Familie wurden erneut von einer grossen Tragödie heimgesucht. Sein Sohn Aleksander ist im Alter von nur 26 Jahren verstorben.

Sara Matasci

Der derzeitige Torhütertrainer von Ambri-Piotta hatte bereits den Tod seines Bruders Peter zu verkraften, der im Oktober 2011 in der Nähe von Bari von einem Zug überrollt worden war.

Der HCAP drückte auf seiner Website sein tiefstes Beileid zum «plötzlichen und schmerzlichen Ableben von Aleksander, ehemaliger Torhüter der weiss-blauen Jugendabteilung und Sohn der Legende und heutigem Torwarttrainer Pauli Jaks» aus.

In diesem Moment der grossen Trauer bitten Pauli und seine Angehörigen um Respekt für ihre Privatsphäre.