ZSC-Star Andrighetto über Zusammenprall mit Balcers: «Es war unheimlich» 22.04.2026

Nach einem wüsten Zusammenstoss mit Teamkollege Balcers fällt Sven Andrighetto für die entscheidenden Playoff-Spiele der ZSC Lions aus. Nun meldet sich der Stürmer bei der Nati zurück und will bis zum WM-Start wieder fit sein.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im dritten Playoff-Spiel mit den ZSC Lions prallt Sven Andrighetto unglücklich mit Rudolphs Balcers zusammen und fällt für den Rest der Klubsaison mit einer Gehirnerschütterung aus.

Nun meldet sich Andrighetto mit der Nati zurück und spricht in Biel über den Zusammenstoss.

Das grosse Ziel für den ZSC-Stürmer ist die Heim-WM, die mit dem Spiel gegen die USA am 15. Mai beginnt. «Ich bin sehr positiv, dass es in den nächsten Wochen wieder normal wird», sagt Andrighetto. Mehr anzeigen

«Danke fürs Fragen», sagt Sven Andrighetto, als er in einer Medienrunde in der Bieler Tissot Arena doch noch auf seinen Gesundheitszustand angesprochen wird. Davor wird Nati-Stürmer, der seit Ende März mit den Folgen einer Gehirnerschütterung kämpft, von den zahlreich anwesenden Journalisten vor allem mit Fragen zur Entlassung von Patrick Fischer gelöchert.

«Wir bekommen den Rummel auch mit. Nichtsdestotrotz haben wir eine WM, auf die wir uns vorbereiten», betont Andrighetto. Für den ZSC-Star wird das zu einem Wettlauf gegen die Zeit. «Ich bin auf einem guten Weg. Ich hatte eine Gehirnerschütterung, das ist nie einfach. Da nimmst du Tag für Tag und versuchst dich zu verbessern», sagt Andrighetto, der im dritten Playoff-Spiel gegen Lugano heftig mit Teamkollege Rudolfs Balcers zusammenstösst.

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«Ich wusste nichts mehr»

Vorwürfe gibt es von Andrighetto aber nicht. «Im Eishockey geht es schnell, es ist blöd gelaufen. Ich bin nicht böse auf ihn, er hat sich natürlich entschuldigt und fühlt sich nicht gut. Aber er hat es ja nicht extra gemacht», so der 33-Jährige, der anschliessend benommen vom Eis gebracht wird. «Ich war kurz weg und wusste nichts mehr. Das war eine ungewohnte Situation und unheimlich. Als ich es im TV nachschaute, fühlte es sich an, als würde ich jemand anderem zusehen.»

Die Testspiele gegen Ungarn in Biel (Donnerstag und Freitag) kommen für Andrighetto zu früh. Wann er zurückkehrt und ob es für den WM-Auftakt reicht, muss sich erst zeigen. Doch Andrigehtto zeigt sich dankbar gegenüber den Medical Teams beim ZSC und in der Nati.

«Sie supporten mich und geben mir die beste Möglichkeiten. Auch Jan Cadieux, der mir ermöglicht, schon diese Woche zu kommen und noch nicht voll am Teamtraining mitzumachen», sagt der Torjäger. «Das hilft extrem und ich bin sehr positiv, dass es in den nächsten Wochen wieder normal wird.»

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