Die Chicago Blackhawks müssen zu Beginn der kommenden NHL-Saison ohne ihren Starstürmer Connor Bedard auskommen. Der Nummer-1-Draft von 2023 fällt nach einer Operation an der Schulter vier Monate aus.

Verpasst den Start in die neue NHL-Saison aufgrund einer Schulterverletzung: Chicagos Starstürmer Connor Bedard

Bedard zog sich die Verletzung im Eistraining bei einem Sturz in die Bande zu. Es ist erst im November mit einer Rückkehr des 20-jährigen Kanadiers zu rechnen. Die NHL-Saison 2026/27 beginnt Anfang Oktober.