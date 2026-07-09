Eishockey
Bedard verpasst NHL-Saisonstart nach Schulter-OP
Verpasst den Start in die neue NHL-Saison aufgrund einer Schulterverletzung: Chicagos Starstürmer Connor Bedard
Keystone
Die Chicago Blackhawks müssen zu Beginn der kommenden NHL-Saison ohne ihren Starstürmer Connor Bedard auskommen. Der Nummer-1-Draft von 2023 fällt nach einer Operation an der Schulter vier Monate aus.
Bedard zog sich die Verletzung im Eistraining bei einem Sturz in die Bande zu. Es ist erst im November mit einer Rückkehr des 20-jährigen Kanadiers zu rechnen. Die NHL-Saison 2026/27 beginnt Anfang Oktober.