Völlig hilflos: SCB-Goalie Adam Reideborn kapituliert wie sein Team vor dem Ansturm der ZSC Lions. Bild: Keystone

Der erste Trainerwechsel der neuen National-League-Saison bringt keinen schnellen Erfolg. Der SC Bern verliert das erste Spiel nach der Freistellung von Jussi Tapola bei den ZSC Lions 3:7.

Keystone-SDA SDA

Dabei begann das Duell mit dem Schweizer Meister für den zuletzt offensiv harmlos auftretenden SCB ausgezeichnet, führte die Mannschaft von Interimstrainer Patrick Schöb in Zürich doch nach nur fünfeinhalb Minuten 2:0. Ein Doppelschlag des ZSC kurz vor der ersten Pause zum 2:2 leitete dann die vierte Berner Niederlage de suite ein. Der für einmal wieder überzeugende ZSC hält mit dem verdienten sechsten Saisonsieg den Anschluss an die vorderen Plätze.

Leader bleibt trotz einer 2:4-Niederlage in Zug der Lausanne HC. Die Waadtländer, die sich nach zuvor fünf Siegen am Stück wieder einmal geschlagen geben mussten, führen die Tabelle weiterhin einen Punkt vor Davos an, das am Freitag spielfrei war.

Auf Platz 3 folgen die überraschenden Rapperswil-Jona Lakers, die ihren guten Lauf mit einem 3:2-Sieg bei Fribourg-Gottéron fortsetzten. Auch für die Freiburger endete eine fünf Spiele dauernde Serie der Ungeschlagenheit.

Derweil kam Lugano beim 5:1 in Genf erst zum dritten Sieg in dieser Saison und stiess in der Tabelle auf Kosten des SCB auf Platz 11 vor.

In den weiteren Partien siegte Kloten gegen Biel 2:1 und setzten sich die SCL Tigers gegen den Tabellenletzten Ajoie 1:0 durch.

Resultate und Tabelle