  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

National League Bern verliert auch Spiel 1 nach der Ära Tapola – Zug schlägt Leader Lausanne

SDA

3.10.2025 - 22:16

Völlig hilflos: SCB-Goalie Adam Reideborn kapituliert wie sein Team vor dem Ansturm der ZSC Lions.
Völlig hilflos: SCB-Goalie Adam Reideborn kapituliert wie sein Team vor dem Ansturm der ZSC Lions.
Bild: Keystone

Der erste Trainerwechsel der neuen National-League-Saison bringt keinen schnellen Erfolg. Der SC Bern verliert das erste Spiel nach der Freistellung von Jussi Tapola bei den ZSC Lions 3:7.

Keystone-SDA

03.10.2025, 22:16

03.10.2025, 22:19

Dabei begann das Duell mit dem Schweizer Meister für den zuletzt offensiv harmlos auftretenden SCB ausgezeichnet, führte die Mannschaft von Interimstrainer Patrick Schöb in Zürich doch nach nur fünfeinhalb Minuten 2:0. Ein Doppelschlag des ZSC kurz vor der ersten Pause zum 2:2 leitete dann die vierte Berner Niederlage de suite ein. Der für einmal wieder überzeugende ZSC hält mit dem verdienten sechsten Saisonsieg den Anschluss an die vorderen Plätze.

Leader bleibt trotz einer 2:4-Niederlage in Zug der Lausanne HC. Die Waadtländer, die sich nach zuvor fünf Siegen am Stück wieder einmal geschlagen geben mussten, führen die Tabelle weiterhin einen Punkt vor Davos an, das am Freitag spielfrei war.

Auf Platz 3 folgen die überraschenden Rapperswil-Jona Lakers, die ihren guten Lauf mit einem 3:2-Sieg bei Fribourg-Gottéron fortsetzten. Auch für die Freiburger endete eine fünf Spiele dauernde Serie der Ungeschlagenheit.

Derweil kam Lugano beim 5:1 in Genf erst zum dritten Sieg in dieser Saison und stiess in der Tabelle auf Kosten des SCB auf Platz 11 vor.

In den weiteren Partien siegte Kloten gegen Biel 2:1 und setzten sich die SCL Tigers gegen den Tabellenletzten Ajoie 1:0 durch.

Resultate und Tabelle

Meistgelesen

Erneut keine Einigung im Kongress – «Shutdown» dauert an +++ Mit Jane Fonda legt sich der nächste Promi mit Trump an
Hamas erklärt sich zur Freilassung von Geiseln bereit +++ Schweizer Aktivisten im Negev-Gefängnis inhaftiert
Schweizer mit über 230 km/h auf italienischer Autobahn gestoppt
Französischer Fotograf in der Ukraine bei Drohnenangriff getötet +++ Putin warnt USA vor Tomahawk-Lieferung an Kiew
Verdrängt dieser KI-Fellknäuel bald unsere Haustiere?

Videos aus dem Ressort

Aarau – Yverdon 1:2

Aarau – Yverdon 1:2

Challenge League | 9. Runde | Saison 25/26

03.10.2025

Xamax – Stade-Lausanne 0:2

Xamax – Stade-Lausanne 0:2

Challenge League | 9. Runde | Saison 25/26

03.10.2025

Stade Nyonnais – Wil 2:1

Stade Nyonnais – Wil 2:1

Challenge League | 9. Runde | Saison 25/26

03.10.2025

Aarau – Yverdon 1:2

Aarau – Yverdon 1:2

Xamax – Stade-Lausanne 0:2

Xamax – Stade-Lausanne 0:2

Stade Nyonnais – Wil 2:1

Stade Nyonnais – Wil 2:1

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

National League. Zug schlägt den Leader

National LeagueZug schlägt den Leader

Eishockey. Schweiz an Frauen-WM 2026 in Herning stationiert

EishockeySchweiz an Frauen-WM 2026 in Herning stationiert

National League. Zugs Daniel Vozenilek fällt sechs bis acht Wochen aus

National LeagueZugs Daniel Vozenilek fällt sechs bis acht Wochen aus