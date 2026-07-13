Der SC Bern verstärkt sich für die kommenden drei Saisons mit dem lettischen Nationalspieler Rodrigo Abols.

Der 30-jährige Center wechselt aus der Organisation der Philadelphia Flyers in die National League.

Abols absolvierte in der vergangenen Saison 64 NHL-Spiele für Philadelphia und erzielte dabei fünf Tore und zehn Assists. Zuvor spielte der kräftige Zweiweg-Stürmer mehrere Jahre in Schweden, zunächst für Örebro, das er zwischen 2021 und 2023 als Captain anführte, danach für Rögle.

Berns Sportdirektor Martin Plüss strich in der Mitteilung des Klubs auch Abols Führungsqualitäten heraus.