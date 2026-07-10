Nach zwölf Weltmeisterschaften und drei Olympischen Spielen tritt Reto Berra aus dem Schweizer Eishockey-Nationalteam zurück. Dies verkündet der 39-jährige Goalie auf seinem Instagram-Kanal.

Die Heim-WM ist das letzte Kapitel in der Nationalmannschafts-Geschichte von Reto Berra

Die Heim-WM sei für ihn der perfekte Abschluss eines wunderbaren Kapitels gewesen, schreibt Berra. Vor den eigenen Fans die Schweizer Farben zu tragen, die Nationalhymne zu hören und nach den Spielen «d W. Nuss vo Bümpliz» zu singen, seien Dinge, die er nie vergessen werde: «Danke für alles. Es isch mer e riesigi Ehr gsi.»

Berra war Teil der Schweizer Nationalmannschaft, die 2013, 2018, 2024 und 2026 WM-Silber gewann. An der Heim-WM in diesem Jahr bestritt der Goalie von Schweizer Meister Fribourg-Gottéron, der auf die neue Saison hin zum EHC Kloten wechselt, zwei Spiele. Insgesamt kommt der Zürcher auf 138 Länderspiele.