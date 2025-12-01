Bichsel kracht unglücklich in die Bande und verletzt sich 01.12.2025

In der Nacht auf Montag Schweizer Zeit steht in der NHL nur ein Schweizer auf dem Eis. Lian Bichsel gewinnt mit den Dallas Stars souverän mit 6:1 gegen die Ottawa Senators. Allerdings endet die Partie für Bichsel bereits im Mitteldrittel.

Keystone-SDA SDA

Während das erste Drittel torlos endete, setzten sich die Stars bereits im Mitteldrittel mit 3:1 ab. Spätestens als der Kanadier Wyatt Johnston fünf Minuten vor Schluss seinen dritten Treffer des Abends erzielte, und auf den 6:1-Endstand stellte, war die Partie entschieden. Bichsel blieb beim vierten Sieg in Serie seiner Mannschaft ohne Skorerpunkt. Doch das ist nur nebensächlich. Denn im Mitteldrittel prallt Bichsel nach einem harten Check in die Bande und windet sich danach vor Schmerzen auf dem Eis. Die Partie ist für ihn danach gelaufen. Der 21-Jährige scheint sich am Bein verletzt zu haben.

Lian Bichsel muss verletzt vom Eis. Keystone