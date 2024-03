Für Damien Brunner und seine Bieler Teamkollegen geht die Saison weiter. Bild: sda

Der EHC Biel sichert sich zum Ende der Qualifikation in der National League den letzten zu vergebenen Platz im Play-In. Die Seeländer gewinnen gegen Meister Genève-Servette 2:1.

Die beiden Teams werden in der ersten Runde des Play-In mit zwei Spielen am Donnerstag und Samstag gleich wieder aufeinandertreffen und versuchen, sich den letzten Platz in den Playoff-Viertelfinals zu erspielen.

Dazu werden sie aber auch noch entweder Ambri-Piotta oder Lugano aus dem Weg räumen müssen. Die Leventiner sicherten sich am Montag mit einem souveränen 4:0-Sieg gegen Kloten Platz 8. Lugano stand bereits vor der 3:6-Niederlage gegen die Rapperswil-Jona als Siebter und damit Gegner des Kantonsrivalen in der ersten Play-In Runde fest.

Saisonende für die Tigers – Lausanne schlägt Zug

Die SCL Tigers, die bei einem Ausrutscher Biels und mit einem Sieg bei Qualifikationssieger ZSC Lions noch ins Play-In hätten rücken können, müssen sich in die Ferien verabschieden. Die Emmentaler verloren in Zürich 1:2 nach Verlängerung.

Lausanne sicherte sich mit einem 4:1-Erfolg gegen Zug Rang 3 in der Qualifikation und damit ein Viertelfinal-Duell gegen Davos, das zum Abschluss der Regular Season Schlusslicht Ajoie 4:1 besiegte.

Die Zuger treffen derweil in der ersten Playoff-Runde auf den SC Bern, der zum Abschluss der Regular Season im Zähringer Derby gegen Fribourg-Gottéron 3:4 nach Verlängerung verlor.

Die Viertelfinal-Serien starten am 16. März.

sda