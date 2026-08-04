Der EHC Biel verkündet am Dienstag die Verpflichtung von Joël Vermin. Gleichzeitig wird der bis im Sommer 2027 gültige Vertrag mit Johnny Kneubühler aufgelöst.

Joël Vermin hat einen neuen Klub gefunden. Der beim SC Bern nicht mehr erwünschte 34-jährige Stürmer wechselt per 1. September zum Kantonsrivalen EHC Biel. Im Seeland unterschrieb der 40-fache Internationale, der auf die Erfahrung von 24 NHL-Spielen zurückblicken kann, einen für die kommende Saison gültigen Vertrag.

Gleichzeitig lassen die Bieler Johnny Kneubühler ziehen. Der noch bis Saisonende gültige Vertrag mit dem 30-jährigen Stürmer wurde aufgelöst. Kneubühler wechselt per sofort zu Genève-Servette, wo er ab der Saison 2027/28 seine Zukunft sah.