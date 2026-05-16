Wollte keine Auskunft geben: Vegas-Golden-Knights-Coach John Tortorella. Keystone

Weil ihr Trainer nicht mit Reportern sprechen wollte und die Kabine für Medienvertreter geschlossen blieb, werden die Vegas Golden Knights hart bestraft.

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Wie die NHL mitteilte, wurde Coach John Tortorella mit einer Busse von 100'000 Dollar belegt, weil er sich nach dem 5:1-Sieg bei den Anaheim Ducks und dem Einzug in die Halbfinals am Donnerstag nicht äussern wollte.

Zudem muss das Team mit dem Schweizer Goalie Akira Schmid bei der alljährlichen Vergabe der grössten Talente beim nächsten Mal in der zweiten Runde zuschauen und verliert damit das Zugriffsrecht auf einen neuen Spieler. Gegen beide Sanktionen sei noch ein Einspruch möglich, hiess es weiter.

Die NHL begründete die Strafen mit eklatanten Verstössen gegen die Medienrichtlinien. Normalerweise sind in Nordamerika die Kabinen für Interviews zugänglich. Die Liga erklärte, das Team aus Las Vegas sei bereits zuvor verwarnt und aufgefordert worden, die Richtlinien einzuhalten.