Die Spieler der Montreal Canadiens freuen sich über die Playoff-Teilnahme. Keystone

Montreal komplettiert das Teilnehmerfeld der NHL-Playoffs. Die Canadiens qualifizieren sich als letztes Team für die Achtelfinals.

Keystone-SDA SDA

Die Canadiens machten die erste Playoff-Teilnahme seit vier Jahren mit einem 4:2 in der heimischen Arena gegen die Carolina Hurricanes perfekt. Sie hielten damit den letzten Konkurrenten um einen Platz in der entscheidenden Phase der Meisterschaft, die Columbus Blues Jackets, auf Distanz. Achtelfinal-Gegner der Canadiens werden die Washington Capitals sein, die Nummer 1 in der Eastern Conference.

Die Carolina Hurricanes bekommen es in der ersten Playoff-Runde mit New Jersey zu tun. Die Devils schlossen ihr Pensum in der Regular Season mit einer 2:5-Heimniederlage gegen die Detroit Red Wings ab. New Jersey schonte mehrere Spitzenkräfte, unter ihnen Captain Nico Hischier und Timo Meier. Jonas Siegenthaler ist weiterhin verletzt.

Die Winnipeg Jets, nach Punkten das beste Team der Regular Season, beendeten die Qualifikation standesgemäss mit einem Sieg. Die Equipe mit Nino Niederreiter bezwang zuhause die Anaheim Ducks 2:1 nach Verlängerung. Der Kanadier Mark Scheifele sorgte nach 71 Sekunden in der zusätzlichen Spielzeit für die Entscheidung gegen die Ducks, die die bisherigen zwei Duelle in dieser Meisterschaft gewonnen hatten.

Zur Unzeit aus dem Tritt geraten sind die Dallas Stars. Das 1:5 bei den in dieser Saison enttäuschenden Nashville Predators ohne den nach wie vor verletzten Roman Josi war die siebte Niederlage am Stück. Die Stars traten ohne Lian Bichsel an. Die Verantwortlichen stuften den Solothurner zurück in die AHL.