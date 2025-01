Damien Brunner beendet seine lange Karriere. sda

Damien Brunner tritt mit 38 Jahren per sofort vom Spitzensport zurück. Die körperliche Verfassung lasse eine Rückkehr nicht mehr zu, schreibt Brunners Klub EHC Biel.

Wegen körperlicher Probleme bestritt Brunner in der laufenden Saison nur sechs Partien, die letzte am 22. November bei der 1:2-Heimniederlage gegen Zug. Der EHC Biel nannte damals muskuläre Probleme als Grund für die Absenzen des Edeltechnikers. Nun schrieb der Klub in einem Communiqué, Brunner habe während der Reha einen weiteren Rückschritt in seiner körperlichen Verfassung feststellen müssen, der eine Rückkehr auf Spitzensportniveau nicht mehr zulasse.

Mit Brunner tritt eine schillernde Figur des Schweizer Eishockeysports ab. Der Zürcher begann seine Laufbahn im Nachwuchs seines Heimklubs Kloten und spielte sich beim EV Zug in der National League mit seiner spektakulären Spielweise in den Fokus der NHL-Scouts. In 135 NHL-Partien für die Detroit Red Wings und die New Jersey Devils kam er zwischen 2013 und 2014 auf 30 Tore und 37 Assists, bevor er überraschend in die National League zurückkehrte und sich dem HC Lugano anschloss.

Seit 2018 spielte Brunner für den EHC Biel, mit dem er 2023 den Playoff-Final erreichte. Insgesamt kommt er auf 18 Saisons in der National League; in 766 Partien erzielte er 347 Tore und sammelte 604 Skorerpunkte. Mit dem Nationalteam bestritt Brunner 84 Länderspiele und nahm an fünf Weltmeisterschaften sowie den Olympischen Spielen 2014 in Sotschi teil.

Seit 2021 ist Brunner mit der Beachvolleyball-Olympiamedaillengewinnerin Nina Brunner verheiratet, die seit letztem Oktober eine Auszeit vom Spitzensport nimmt.