Nati-Coach Patrick Fischer: «Der Teamspirit ist die grösste Waffe» 20.12.2024

Seit fast 10 Jahren steht Patrick Fischer an der Bande der Schweizer Nationalmannschaft. Bei «Lässer» blickt der Zuger auf schwierige Zeiten zurück und verrät, wieso sein Traum von WM-Gold nach wie vor lebt.

Luca Betschart Luca Betschart

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nati-Coach Patrick Fischer in zu Gast bei Claudia Lässer und spricht über die schwierigen Zeiten zu Beginn des ablaufenden Jahres und den Befreiungsschlag an der WM in Prag im Mai.

Der 49-Jährige erklärt in der Talksendung, wie ihm und dem Team der Turnaround gelungen ist und wieso er nach wie vor von WM-Gold träumt. Mehr anzeigen

Vor einem Jahr steckt Patrick Fischer mit der Schweizer Eishockey-Nati tief in der Krise. Nach der enttäuschenden WM im Mai 2023, wo die Schweiz im Viertelfinal ausgerechnet an Rivale Deutschland scheitert, setzt es im Rahmen der Euro Hockey Tour Niederlage an Niederlage ab. Und Kritik am Nationaltrainer wird laut.

Mitte Februar – nach saisonübergreifend 11 Pleiten in Serie – setzt der Verband aber ein starkes Zeichen und verlängert den Vertrag mit Fischer vorzeitig. Das zahlt sich aus. Gut drei Monate später holen Fischers Schützlinge in Prag WM-Silber.

Druck aushalten – oder zerbrechen

Fischer blickt in der Talksendung «Lässer» zurück: «In meiner Rolle als Coach hatte ich ein schwieriges 2023. Es ist sehr viel eingeprasselt. 2024 war für uns ein Befreiungsschlag.» Der geschaffte Turnaround kommt allerdings nicht von ungefähr. «Wir wussten als Mannschaft, dass wir Mühe haben, zu performen, wenn es wirklich zählt und es keinen Ausweg mehr gibt», erzählt Fischer. «Das mussten wir demütig annehmen. Und der Coach ist immer ein Spiegel der Mannschaft. Ich gehe da sehr hart mit mir selbst ins Gericht.»

Deshalb fängt Fischer bei sich selbst an. «Ich ging jeden Tag ins Eisbad, das war für mich eine mentale Abhärtung. Es ging ums Aushalten. Denn wenn Druck da ist, zerbricht man oder man hält ihn aus.» Dabei gehe es auch darum, den Druck und die Challenge lieben zu lernen. «Das haben wir als Mannschaft extrem thematisiert und neue Wege gesucht.»

Der WM-Traum lebt

Dazu gehört die Zusammenarbeit mit Performance Coach Stefan Schwitter. «Das war unglaublich bereichernd für mich als Coach und die Mannschaft», so Fischer, der unterstreicht: «Der Spirit des Teams ist die grösste Waffe. Das baust du nicht von heute auf morgen auf. Das muss man sanft angehen.»

Der Umgang untereinander geniesst in der Eishockey-Nati einen hohen Stellenwert. Genau wie das Bewusstsein, dass man nur gemeinsam zum Erfolg kommt. «Unser Mantra war: One Team, one Breath – also wir atmen zusammen. Wir sind immer noch ein kleines Land. Aber das ist unsere Geheimwaffe», so Fischer.

Diese verhilft der Schweiz im vergangenen Mai zu WM-Silber – und in Zukunft vielleicht zum ganz grossen Coup? «Es ist der Traum, eines Tages zuoberst auf den Berg. Es darf goldig sein», unterstreicht Fischer einmal mehr und will so auch den jungen Generationen beweisen, was möglich ist, wenn man zusammenhält: «Wir Schweizer haben noch nicht so viel gewonnen im Teamsport. Der Traum geht weiter.»

Nati-Coach Fischer über den WM-Traum: «Es darf goldig sein» 20.12.2024

Die ganze Sendung mit Patrick Fischer siehst du hier oder auf blue Zoom ...

27:56 «Lässer» mit Patrick Fischer Zu Gast bei «Lässer – die Talkshow» ist Patrick Fischer. Der Cheftrainer der Schweizer Eishockey-Nati spricht mit Claudia Lässer über die Vorbereitungen auf die WM 2025 und verrät, was ihn als Mensch antreibt.

... und hier als Podcast