Das meinen die blue News Leser zur Entlassung von Patrick Fischer

Patrick Fischer wird 30 Tage vor Start der Heim-WM als Nationaltrainer entlassen. Keystone

Weil er 2022 ein Covid-Zertifikat gefälscht hat, wird Patrick Fischer als Cheftrainer der Eishockey-Nati per sofort freigestellt. Viele blue News Leser sind mit dem Entscheid des Schweizer Eishockeyverbandes unzufrieden.

Nachdem der Schweizer Verband zunächst noch an Fischer festhalten wollte, entschied man sich nun zur Trennung. Am Montag war herausgekommen, dass Fischer vor den Olympischen Spielen in Peking ein gefälschtes Covid-Zertifikat gekauft hatte. Nun steht Jan Cadieux bereits bei der Heim-WM an der Bande.

Viele blue News Leser, die ihre Meinung zum Fischer-Aus in der Kommentarspalte teilen, empfinden die Reaktion des Verbandes als übertrieben.

Kommentare der blue News Community zum Fischer-Aus

Lehmi68: «Völlig übertriebene Reaktion des Verbandes. Patrick Fischer ist mit Strafbefehl verurteilt worden. Damit ist die Sache erledigt. Mehrfach-Bestrafungen sollten nicht sein.»

Icon: «Dass Patrick Fischer falsch gehandelt hat, ist unbestritten. Und dass dieser Fehler in irgendeiner Weise geahndet werden sollte, ist auch klar. Die Aussage von Präsi Urs Kessler ist jedoch absolut scheinheilig: ‹Gestern noch alles gut und ok und heute nicht mehr tragbar.› Aus meiner Sicht ist er nicht tragbar. Büsst den Fischer und setzt ihn wieder ein! Ach ja, und schmeisst den Kessler raus.»

Voyager: «Schade, sehr schade das dies direkt vor der Heim WM stattfindet. Ich war zu Beginn kein Fan von Fischer, fand dann aber immer mehr, das er die Mannschaft super einstellt, das Team immer im Vordergrund gestanden hat. Und da liegt für mich das Problem. Er hat mit dagestanden und von den Spielern, die am Turnier teilgenommen haben, verlangt, dass sie sich an die Vorschriften halten, die er nicht bereit war, selbst zu tragen. Hätte er seine Überzeugung, die ich nicht teile, aber respektiere, ernst genommen, hätte er das Turnier verpasst. So hat er aber seine Interessen über das Team gestellt und betrogen. Für mich nicht tragbar. Ein unrühmliches Ende eines guten Trainers.»

Mats15: «Dazu kann man natürlich geteilter Meinung sein … aber einfach dumm für Fischer, dass er im Sport tätig ist … wäre er in der Politik, blieben sein Vergehen und seine Lüge ohne Konsequenzen, geschweige denn würden sie bestraft …»

Freireugir15: «Ein Armutszeugnis. Wer hinter Fischer steht, soll die WM boykottieren, Fans wie Spieler. (...) Einfach nur armselig und traurig. Danke Patrick Fischer, was du geleistet hast.»

Ts57: «So ein verlogener Verband ist auch nicht tragbar und die Verantwortlichen dort sollten auch ohne Wenn und Aber zurücktreten. Zuerst ist Fischers Vergehen für den Verband kein Problem. Als die Presse aber Druck macht, lassen sie ihn fallen wie eine heisse Kartoffel.»

Schnidi72: «Wow, die Worte: … Vertrauen und Integrität sind zentral in unserem Sport und in unserem Verband .… von einem Verband. Im Wissen, dass 90% der Verbände sowas von verfilzt sind. Mit Rückgrat hätte man die Verfehlung gegenüber aussen auch durchgebracht. Aber wenn Persönlichkeiten mit Rückgrat fehlen, in der Führung, dann wirds schwierig. Schade.»

Nimitz: «Er hätte es so machen sollen wie andere, und viele Politiker machen es auch so, einfach alles abstreiten bis zuletzt. Wer Fehler eingesteht und ehrlich ist, wird bestraft. Das ist halt so in einer Welt, die voll mit Heiligen ist.»

WerWasWo48: «Kommt dieser Entscheid auf Druck des Schweizerischen Olympischen Komitees? Anders ist diese Kehrtwende des Hockeyverbands nicht zu erklären.»

Fleunniongio15: «Die Nationalmannschaft muss sich demzufolge weigern, an der WM teilzunehmen. Das ist nicht mehr, als ein bisschen Rückgrat zu zeigen!»

mnidi: «Einfach unglaublich, das ist ja definitiv verjährt.»

Waupennist54: «Ich finde dies unglaublich bedenklich, dass man dies medial einen Monat vor dem Beginn einer Heim-WM, die der krönende Abschluss hätte sein können für einen der besten Hockey-Trainer, den die Schweiz je hatte... Sehr bedenklich, dass man dies jetzt noch hat thematisieren müssen... Warum? Wem ist gedient? Wohl niemandem... Das hat Patrick Fischer nicht verdient, obschon ich dem Vorgehen nicht gänzlich zustimmen kann, aber da hat SRF uns keinen Dienst erwiesen.. das ist sehr traurig ...»

Ichbinbeeindruckt: «Manchen ist die eigene Gesundheit halt wichtiger als eine Gratis-Bratwurst.»