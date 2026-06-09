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Vereinbarung gebrochen? So reagiert das SRF auf die Vorwürfe von Patrick Fischer

Tobias Benz

9.6.2026

Patrick Fischer: «Das Verhalten des SRF hat mich irritiert»﻿

Patrick Fischer: «Das Verhalten des SRF hat mich irritiert»﻿

09.06.2026

Patrick Fischer äussert sich erstmals nach seiner Freistellung als Hockey-Nationaltrainer wegen eines gefälschten Covid-Zertifikats öffentlich. Der 50-Jährige erhebt dabei Vorwürfe gegen das SRF – nun reagiert dieses.

Tobias Benz

09.06.2026, 17:38

09.06.2026, 17:57

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Kurz vor der Eishockey-Heim-WM wurde Nati-Trainer Patrick Fischer beurlaubt. Dies, nachdem öffentlich wurde, dass er 2022 mit gefälschtem Covid-Zertifikat an die Olympischen Spiele gereist war.
  • Nun nimmt Fischer erstmals öffentlich Stellung zur Covid-Affäre – nicht in einem journalistischen Interview, sondern in einem PR-Gespräch.
  • Der ehemalige Nati-Trainer wirft dem SRF dabei vor, dass Vereinbarungen nicht eingehalten wurden.
  • Der Sender reagiert mit einem klaren Statement auf die Aussagen und hält fest: «Es gab keine ‹Off-the-record-Vereinbarung.»
Mehr anzeigen

Patrick Fischer bricht sein Schweigen. Knapp zwei Monate nach seiner Freistellung als Trainer der Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft publiziert der Zuger auf seinem YouTube-Kanal ein 35-minütiges Video-Interview. Geführt wird dieses von Peter Röthlisberger von der Chefredaktion GmbH, einer PR-Agentur. Der Interviewer ist ehemaliger Chefredaktor des Blick und war einst Inlandchef der Weltwoche.

Darin hält Fischer fest, dass es sich bei jenem folgenreichen Mittagessen mit SRF-Redaktor Pascal Schmitz um ein «Off-the-record-Gespräch» gehandelt habe, dessen Inhalt nicht für die Öffentlichkeit bestimmt gewesen sei.

Zur Erinnerung: Damals hatte Fischer gegenüber Schmitz erwähnt, dass er 2022 mit einem gefälschten Covid-Zertifikat zu den Olympischen Spielen nach China gereist war.

«SRF hat Vereinbarung gebrochen». Mit diesem PR-Interview erklärt Patrick Fischer die Covid-Affäre

«SRF hat Vereinbarung gebrochen»Mit diesem PR-Interview erklärt Patrick Fischer die Covid-Affäre

Fischer wirft SRF Vereinbarungsbruch vor

Dabei beruft sich Fischer auf eine Mail von Schmitz an Finn Sulzer, Medienchef des Schweizer Eishockeyverbands, in welcher der SRF-Redaktor versichert, sich der Off-the-record-Vereinbarung bewusst zu sein und diese ernst zu nehmen. 

Röhtlisberger, dem das Schreiben von Schmitz vorliegt, zitiert im Interview aus der Mail und stützt die Aussagen von Fischer: «Ich schreibe dir bezüglich unseres ‹Off-the-record›-Gesprächs am Mittagstisch in Altstetten. Mir ist die Bedeutung einer ‹Off-the-record›-Vereinbarung sehr bewusst, und ich nehme dies ernst», soll Schmitz an Sulzer geschrieben haben.

Deshalb wirft Fischer dem Sender einen Vereinbarungsbruch vor: «Mich hat irritiert, dass es vom SRF danach hiess, das sei nicht so gewesen», so der Ex-Nationaltrainer.

SRF doppelt nach: «Es gab keine ‹Off-the-record›-Vereinbarung»

Nun reagiert SRF auf die Aussagen Fischers und stellt gegenüber verschiedenen Schweizer Medien klar: «SRF hält an seiner bisherigen Darstellung fest: Es gab keine ‹Off-the-record›-Vereinbarung vor dem Gespräch mit Patrick Fischer.»

Stattdessen habe Sulzer versucht, im Nachgang zum besagten Mittagessen eine ‹Off-the-record›-Forderung geltend zu machen. «Deshalb kam es zum erwähnten E-Mail-Verkehr zwischen Pascal Schmitz und dem Medienchef.»

In seiner Antwort hätte Pascal Schmitz auf diese nachträgliche Forderung Bezug genommen und den Wortlaut des Verbandes wiedergegeben. «Eine vorgängige ‹Off-the-record›-Vereinbarung wurde damit nicht bestätigt. Im gleichen E-Mail hat Pascal Schmitz zudem klargestellt, dass er die Aussagen nicht einfach ignorieren kann und dass er – in Absprache mit der Chefredaktion – Patrick Fischer und dem Verband die Möglichkeit zur Stellungnahme geben will», heisst es seitens SRF weiter.

Schweizer Fans bedanken sich vor dem WM-Final gegen Finnland bei Patrick Fischer.
Schweizer Fans bedanken sich vor dem WM-Final gegen Finnland bei Patrick Fischer.
KEYSTONE

Der Sender bestätigt damit zwar die von Röhtlisberger vorgelesene Passage aus der Mail, legt aber nahe, dass in Fischers Video-Interview offenbar nicht der gesamte Inhalt von Schmitz' Schreiben wiedergegeben wurde.

Darüber hinaus schreibt SRF: «Eine ‹Off-the-record›-Vereinbarung muss vorgängig, explizit und gegenseitig erfolgen – das ist ein anerkannter journalistischer Grundsatz. Das war hier nicht der Fall. Entscheidend ist zudem, dass die betreffende Aussage im Rahmen eines Drehtags für ein Porträt fiel, in einer klar erkennbaren beruflichen Situation im Beisein des Medienchefs und eines Kameramanns, und nicht in einem vorgängig vereinbarten ‹Off-the-record›-Gespräch. Ungeachtet dessen hat die Redaktion den nachträglich angebrachten Vorbehalt respektiert: Die entsprechenden Aussagen wurden weder als Zitat veröffentlicht noch wurde Patrick Fischer als Quelle genannt.»

Das SRF weise die Vorwürfe zurück, journalistische Grundsätze verletzt oder eine Vereinbarung gebrochen zu haben, und nehme zur Kenntnis, dass Patrick Fischer die Situation anders beurteile. 

Das gesamte Fischer-Gespräch

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