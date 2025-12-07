Timo Meier beendete immerhin die Torflaufte der New Jersey Devils. Keystone

Die New Jersey Devils finden in der NHL nicht aus dem Tief. Siege gibt es für Kevin Fiala und Pius Suter.

New Jersey mit dem Schweizer Trio Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler kassierte mit dem 1:4 bei den Boston Bruins die fünfte Niederlage in Serie. Immerhin beendeten die Devils eine 146 Minuten und 48 Sekunden dauernde Torflaute.

Das 1:1 (19.) erzielte Meier auf Vorarbeit von Hischier. Der Appenzeller Stürmer hatte schon das zuvor letzte Tor von New Jersey geschossen. Es war für ihn der sechste Treffer in den vergangenen neun Partien und der elfte insgesamt. Er totalisiert nun 23 Skorerpunkte, Hischier deren 26. Für das entscheidende 2:1 von Boston zeichnete Morgan Geekie (22.) verantwortlich. Er traf zum zehnten Mal in den letzten neun Spielen.

Kevin Fiala gewann mit den Los Angeles Kings zu Hause gegen die Chicago Blackhawks 6:0. Der Ostschweizer bereitete im Powerplay das 2:0 von Andrej Kuzmenko (37.) vor. Er steht nun bei zehn Toren und neun Assists in der laufenden Meisterschaft. Auch Pius Suter punktete beim 2:1-Sieg seiner St. Louis Blues auswärts gegen die Ottawa Senators. Der Zürcher war einer der Assistgeber zum 1:0 von Jake Neighbours (38.). Suter hat nun je sieben Treffer und Assists auf dem Konto. Die Blues gewannen trotz 20:42 Torschüssen.

Für die übrigen in der Nacht auf Sonntag im Einsatz gestandenen Schweizer gab es weder Siege noch persönliche Punkte. Roman Josi verlor mit den Nashville Predators bei den Carolina Hurricanes 3:6. Janis Moser unterlag mit den Tampa Bay Lightning vor heimischem Publikum den New York Islanders 0:2 und ging zum dritten Mal in Folge als Verlierer vom Eis. Nino Niederreiter zog mit den Winnipeg Jets bei den Edmonton Oilers mit 2:6 den Kürzeren. Es war für die Jets die siebte Niederlage in den letzten neun Partien.