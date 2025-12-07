  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

NHL Schweizer Trio steckt mit Devils im Tief – Siege für Fiala und Suter

SDA

7.12.2025 - 08:25

Timo Meier beendete immerhin die Torflaufte der New Jersey Devils.
Timo Meier beendete immerhin die Torflaufte der New Jersey Devils.
Keystone

Die New Jersey Devils finden in der NHL nicht aus dem Tief. Siege gibt es für Kevin Fiala und Pius Suter.

Keystone-SDA

07.12.2025, 08:25

07.12.2025, 08:58

New Jersey mit dem Schweizer Trio Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler kassierte mit dem 1:4 bei den Boston Bruins die fünfte Niederlage in Serie. Immerhin beendeten die Devils eine 146 Minuten und 48 Sekunden dauernde Torflaute.

Das 1:1 (19.) erzielte Meier auf Vorarbeit von Hischier. Der Appenzeller Stürmer hatte schon das zuvor letzte Tor von New Jersey geschossen. Es war für ihn der sechste Treffer in den vergangenen neun Partien und der elfte insgesamt. Er totalisiert nun 23 Skorerpunkte, Hischier deren 26. Für das entscheidende 2:1 von Boston zeichnete Morgan Geekie (22.) verantwortlich. Er traf zum zehnten Mal in den letzten neun Spielen.

Kevin Fiala gewann mit den Los Angeles Kings zu Hause gegen die Chicago Blackhawks 6:0. Der Ostschweizer bereitete im Powerplay das 2:0 von Andrej Kuzmenko (37.) vor. Er steht nun bei zehn Toren und neun Assists in der laufenden Meisterschaft. Auch Pius Suter punktete beim 2:1-Sieg seiner St. Louis Blues auswärts gegen die Ottawa Senators. Der Zürcher war einer der Assistgeber zum 1:0 von Jake Neighbours (38.). Suter hat nun je sieben Treffer und Assists auf dem Konto. Die Blues gewannen trotz 20:42 Torschüssen.

Für die übrigen in der Nacht auf Sonntag im Einsatz gestandenen Schweizer gab es weder Siege noch persönliche Punkte. Roman Josi verlor mit den Nashville Predators bei den Carolina Hurricanes 3:6. Janis Moser unterlag mit den Tampa Bay Lightning vor heimischem Publikum den New York Islanders 0:2 und ging zum dritten Mal in Folge als Verlierer vom Eis. Nino Niederreiter zog mit den Winnipeg Jets bei den Edmonton Oilers mit 2:6 den Kürzeren. Es war für die Jets die siebte Niederlage in den letzten neun Partien.

Meistgelesen

Gottschalk rockt in Rente – und flüchtet mitten aus seiner Show
Gottschalk verlässt seine Abschiedsshow frühzeitig
Schiri-Experte Klossner: «Das darf dem VAR nicht passieren»

Videos aus dem Ressort

Schiri-Experte Klossner über Handspiel-Szene in St.Gallen: «Das darf nicht passieren. Das muss Penalty geben.»

Schiri-Experte Klossner über Handspiel-Szene in St.Gallen: «Das darf nicht passieren. Das muss Penalty geben.»

06.12.2025

Athletic Bilbao - Atlético Madrid 1:0

Athletic Bilbao - Atlético Madrid 1:0

LALIGA | 15. Runde | Saison 25/26

06.12.2025

St.Gallen – Zürich 1:2

St.Gallen – Zürich 1:2

Super League | 16. Runde | Saison 25/26

06.12.2025

Schiri-Experte Klossner über Handspiel-Szene in St.Gallen: «Das darf nicht passieren. Das muss Penalty geben.»

Schiri-Experte Klossner über Handspiel-Szene in St.Gallen: «Das darf nicht passieren. Das muss Penalty geben.»

Athletic Bilbao - Atlético Madrid 1:0

Athletic Bilbao - Atlético Madrid 1:0

St.Gallen – Zürich 1:2

St.Gallen – Zürich 1:2

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Servette – Ajoie 6:1. Servette beendet gegen das Schlusslicht sein Zwischentief

Servette – Ajoie 6:1Servette beendet gegen das Schlusslicht sein Zwischentief

Biel – Lausanne 1:2. Lausanne siegt auch in Biel

Biel – Lausanne 1:2Lausanne siegt auch in Biel

Bern – SCL Tigers 5:1. SCB gewinnt auch drittes Tatzen-Derby der Saison

Bern – SCL Tigers 5:1SCB gewinnt auch drittes Tatzen-Derby der Saison