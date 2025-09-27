  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

National League Davos egalisiert Servettes Startrekord – ZSC verliert auch in Zug

SDA

27.9.2025 - 22:37

Yannick Frehner lässt sich nach dem nächsten Davoser Sieg feiern.
Yannick Frehner lässt sich nach dem nächsten Davoser Sieg feiern.
Bild: Keystone

Der Höhenflug des HC Davos hält an: Die Bündner gewinnen zuhause gegen Servette auch ihr neuntes Spiel der Saison und egalisieren damit den Startrekord der Genfer aus der Saison 2012/13.

Keystone-SDA

27.09.2025, 22:37

27.09.2025, 22:45

Vor 13 Jahren war der Genève-Servette Hockey Club ebenfalls mit neun Siegen (und damals 26 von 27 möglichen Punkten) in eine National-League-Saison gestartet. In Davos war der Meister von 2023 auf gutem Weg, die Siegesserie des HCD zu stoppen. Nach einer 2:0-Führung mussten sich die Genfer jedoch nach Penaltyschiessen 2:3 geschlagen geben.

Mit einem Sieg wäre Servette in der Tabelle an Erzrivale Lausanne auf Platz 2 vorbeigezogen. Die Waadtländer können am Sonntag (14.00 Uhr) mit einem Heimsieg gegen Bern den Rückstand auf Leader HCD auf vier Punkte verringern.

Seine Baisse nicht beenden konnte der Schweizer Meister ZSC Lions, der mit einem 1:2 nach Verlängerung in Zug zum vierten Mal in Folge verlor. Bereits zum achten Mal in Serie als Verlierer vom Eis musste Ambri-Piotta beim 1:3 auswärts gegen Fribourg-Gottéron.

In den weiteren Spielen siegte Lugano in Rapperswil-Jona 4:1 und Biel setzte sich gegen Ajoie (5:4) ebenso nach Penaltyschiessen durch, wie die SCL Tigers in Kloten (3:2).

Resultate 

Biel – Ajoie 5:4 (1:0, 1:1, 2:3, 0:0) n.P. Davos – Genève-Servette 3:2 (1:2, 0:0, 1:0, 0:0) n.P. Fribourg-Gottéron – Ambri-Piotta 3:1 (1:1, 2:1, 1:0). Kloten – SCL Tigers 2:3 (0:1, 1:1, 1:0, 0:0) n.P. Rapperswil-Jona Lakers – Lugano 1:4 (0:0, 1:2, 0:2). Zug – ZSC Lions 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0) n.V.

Meistgelesen

Musk: Habe Epsteins Einladung auf seine Insel abgelehnt +++ Trump kündigt Militäreinsatz in weiterer US-Stadt an
«Mit ihm reite ich auf derselben Frequenz durchs Leben»
Diese Routine beim Haarwaschen solltest du jetzt sofort ändern
Bund erzählt, wie es wirklich zu Merz' Lachanfall kam
«Russen haben verstanden, dass grosse Städte zu grossen Friedhöfen werden»

Videos aus dem Ressort

Zürich – St.Gallen 3:1

Zürich – St.Gallen 3:1

Super League | 7. Runde | Saison 25/26

27.09.2025

Stade-Lausanne – Vaduz 1:1

Stade-Lausanne – Vaduz 1:1

Challenge League | 8. Runde | Saison 25/26

27.09.2025

Atlético Madrid - Real Madrid 5:2

Atlético Madrid - Real Madrid 5:2

LALIGA | 7. Runde | Saison 25/26

27.09.2025

Zürich – St.Gallen 3:1

Zürich – St.Gallen 3:1

Stade-Lausanne – Vaduz 1:1

Stade-Lausanne – Vaduz 1:1

Atlético Madrid - Real Madrid 5:2

Atlético Madrid - Real Madrid 5:2

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Tessiner Klubs in der Krise. Lauter Auswärtssiege in der National League

Tessiner Klubs in der KriseLauter Auswärtssiege in der National League

National League. Der HC Davos gewinnt auch beim Meister

National LeagueDer HC Davos gewinnt auch beim Meister

Abwehrtrio bleibt. ZSC Lions verlängern mit Kukan, Geering und Weber

Abwehrtrio bleibtZSC Lions verlängern mit Kukan, Geering und Weber