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7:3-Sieg in Spiel 3 Davos demontiert Zug und stösst die Tür zum Halbfinal weit auf

SDA

24.3.2026 - 22:31

Auch der Davoser Captain und Topskorer Matej Stransky reihte sich beim klaren Heimsieg unter die Torschützen.
Auch der Davoser Captain und Topskorer Matej Stransky reihte sich beim klaren Heimsieg unter die Torschützen.
Keystone

Der souveräne Qualifikationssieger HC Davos benötigt noch einen Sieg zum Einzug in die Playoff-Halbfinals. Mit 7:3 gewinnt er auch das dritte Spiel der Viertelfinalserie gegen den EV Zug.

Keystone-SDA

24.03.2026, 22:31

24.03.2026, 23:03

Die ersten beiden Partien dieses Duells hätten gerade so gut auch die Zuger gewinnen können. Im ersten Spiel (3:4) führten sie in der 54. Minute 3:1, bei der 0:2-Heimniederlage betrieben sie Chancenwucher. Diesmal aber sorgten die Davoser schon früh für klare Verhältnisse. Sie durften in den ersten neun Minuten dreimal Powerplay spielen – und sie trafen jedes Mal: Die Tore erzielten Valentin Nussbaumer (4.), Matej Stransky (6.) und Yannick Frehner (9.).

In der 14. Minute erhöhte Simon Ryfors gar noch auf 4:0. Damit war der Arbeitstag des Zuger Torhüters Leonardo Genoni bereits zu Ende. Der siebenfache Meistergoalie wurde bereits im Vorjahr im Viertelfinal gegen Davos ausgewechselt – damals im zweiten Spiel beim Stand von 0:5. 2025 gewannen die Bündner die Serie mit 4:0 Siegen. Nun droht den Zentralschweizern der dritte Sweep in Serie: Schon 2024 blieben sie in der Halbfinalserie gegen die ZSC Lions ohne Sieg.

Wichtiges Lebenszeichen. Fribourg mit erstem Viertelfinalsieg gegen die Lakers

Wichtiges LebenszeichenFribourg mit erstem Viertelfinalsieg gegen die Lakers

Im Mitteldrittel fielen dann sogar fünf Tore. Nach dem 0:5 durch Klas Dahlbeck (25.) kamen die Zuger dank Colin Lindemann (30.) und Elia Riva auf 2:5 (34.) heran. Letzteren Treffer überprüften die Schiedsrichter nach einer Coach's Challenge der Davoser, die eine Torhüterbehinderung gesehen hatten, lange. Weil das Tor zählte, gab es eine Strafe gegen den HCD. Doch statt weiter zu verkürzen, kassierten die Gäste 14 Sekunden nach dem 2:5 einen Shorthander durch Ryfors, der nun in dieser Serie je drei Treffer und Assists erzielt hat. Das passte zu diesem bitteren Abend der Zuger.

Telegramm:

Davos – Zug 7:3 (4:0, 3:2, 0:1)

6006 Zuschauer. – SR Stolc (SVK)/Dipietro, Urfer/Meusy. – Tore: 4. (4:00) Nussbaumer (Andersson/Powerplaytor) 1:0. 6. (5:34) Stransky (Nussbaumer/Powerplaytor) 2:0. 9. Frehner (Asplund, Ryfors/Powerplaytor) 3:0. 15. Ryfors (Waidacher, Frehner) 4:0. 25. Dahlbeck (Zadina, Lemieux) 5:0. 30. Lindemann (Leuenberger, Eggenberger) 5:1. 34. (33:26) Riva 5:2. 34. (33:41) Ryfors (Unterzahltor!) 6:2. 39. Zadina (Fora, Lemieux) 7:2. 57. Wingerli (Bengtsson, Hofmann) 7:3. – Strafen: 1mal 2 Minuten gegen Davos, 5mal 2 Minuten gegen Zug. – PostFinance-Topskorer: Stransky; Kubalik.

Davos: Aeschlimann; Frick, Dahlbeck; Andersson, Jung; Fora, Barandun; Gross; Zadina, Asplund, Lemieux; Waidacher, Ryfors, Frehner; Stransky, Nussbaumer, Kessler; Knak, Egli, Parrée; Aebli.

Zug: Genoni (15. Wolf); Bengtsson, Tobias Geisser; Diaz, Sklenicka; Stadler, Riva; Guerra; Herzog, Kovar, Kubalik; Künzle, Senteler, Tatar; Truog, Wingerli, Hofmann; Lindemann, Leuenberger, Eggenberger; Wey.

Bemerkungen: Davos ohne Corvi, Gredig, Hollenstein (alle verletzt), Claesson, Tambellini und Taponen (alle überzählige Ausländer), Zug ohne Balestra, Martschini (beide verletzt), Lilja und Vozenilek (beide überzählige Ausländer).

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