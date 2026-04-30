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Manche hatten im Halbfinal zwischen Davos und dem zweifachen Titelverteidiger ZSC Lions von einem vorweggenommenen Final gesprochen und entsprechend den HCD nach dem souveränen Sieg als klaren Titelfavoriten ausgemacht.

Doch Fribourg-Gottéron hat sich als ebenso schnell, aggressiv, kompakt und breit aufgestellt erwiesen wie der Rekordmeister. Die beiden trennen nur Nuancen – und diese lassen die Würfel in jedem Spiel wieder auf die andere Seite fallen.



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