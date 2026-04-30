Mit Davos und Fribourg-Gottéron stehen sich im alles entscheidenden Finalspiel um den Meistertitel die beiden schon während der ganzen Saison besten Teams gegenüber. Die Finalissima im Live-Ticker.
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Liveticker
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Liveticker beendet
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60.
3. Drittel vorbei
2:2 nach 60 Minuten – auch in Spiel 7 gibt es eine Overtime. Irgendwie nicht überraschend nach den bisherigen Duellen zwischen diesen beiden Teams.
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58.
Bertschy nur haarscharf am Tor vorbei
Bertschy nimmt Anlauf und fährt im Höchsttempo um das gegnerische Tor, danach versucht er Aeschlimann von hinten anzuschiessen. Der HCD-Goalie sieht den Puck nicht und hat Glück, dass er nicht ins Netz rutscht.
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57.
Kessler trifft nur die Latte
Frehner tankt sich durch und legt den Puck rüber zu Kessler, sein Geschoss landet an der Latte – viel Glück für die Gäste!
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56.
Fribourg übersteht Strafe
Die Gäste überstehen die heikle Situation – nur selten war jetzt der HCD gefährlich,
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54.
Walmark kassiert dämliche Strafe
Lucas Walmark kassiert eine Strafe, weil er seinen Gegenspieler weit weg von seinem eigenen Tor am Trikot festhält. Hoffentlich bricht das seinem Team nicht das Genick.
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50.
HCD wirkt gefährlicher
Das Heimteam ist durch den Ausgleich natürlich euphorisiert und drückt mächtig aufs Gaspedal. Fribourg kann sich nur selten aus dem eigenen Drittel lösen. Wie lange geht das gut?
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49.
Zadina mit dem Ausgleich!
Kurz vor Ablauf der Strafe gelingt Zadina der Ausgleich. Nachdem der Puck die Seite wechselt, zieht der Tscheche sofort ab und erwischt Berra. Zadina war in dieser Partie bereits mehrmals in aussichtsreicher Position, nun sorgt der Techniker für den unter dem Strich verdienten Ausgleich.
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47.
Powerplay HCD – Nemeth muss auf die Bank
Patrik Nemeth muss für eHooking auf die Bank. Bisher zeigten sich die Gäste in Unterzahl stark – kann der HCD nun profitieren?
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44.
Sprunger fast mit Tor
Für einmal ist Fribourg im gegnerischen Drittel – und nach toller Kombi bekommt Sprunger den Puck auf seine Backhand, sein Versuch aus kurzer Distanz kann Aeschlimann in höchster Not abwehren – eine starke Aktion des Altmeisters.
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42.
Davos powert weiter
Es ist weiterhin der HCD, der mehr für das Spiel macht. Doch es ist einmal mehr Edeltechniker Filip Zadina, der am bärenstarken Berra scheitert.
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40.
Ende zweites Drittel
Davos macht viel Druck und hat auch die besseren Chancen, doch die Gäste verteidigen tapfer und retten die Führung ins letzte Drittel. Jetzt geht's in die heisse Endphase.
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39.
Davos übersteht Strafe
Der HCD lässt in Unterzahl wenig zu, die besten Chancen lassen Bertschy und de la Rose liegen.
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37.
Zadina kassiert nächste Strafe
Zadina muss für einen Stockschlag auf die Strafbank, eigentlich war Knak der Sünder – am Ende egal, es ist bereits die fünfte Strafe gegen das Heimteam. Kann Fribourg gar kurz vor Ende des zweiten Drittels erhöhen?
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34.
Fribourg übersteht Strafe
Stark, wie hier die Gäste in Unterzahl agieren. Mit aggressivem Spiel lassen sie die Davos fast nie in Ruhe – die heikle Situation ist überstanden.
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32.
Berra im Glück – Käpla kassiert Strafe
Fribourg ist in die eigene Zone eingeschnürt. Berra lässt sich hinter seinem Tor auf ein Duell ein, der Puck ist danach kurz frei vor dem verwaisten Gehäuse. Im Anschluss stösst Käpla Kessler ins Tor und muss nun 2 Minuten in die Box.
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30.
Egli verpasst den Ausgleich
Nach einem Pass quer durch die Box hat Chris Egli den Ausgleich auf dem Stock, der HCD-Stürmer lässt aber die Top-Chance liegen, weil Berra den Schoner ausfährt. Da war viel Raum, um den Puck im Netz unterzubringen.
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28.
Dahlbeck wieder ganz vorne anzutreffen
Nach einem Fribourg-Fehler in der eigenen Zone bekommt Dahlbeck plötzlich den Puck wieder auf der linken Seite serviert, dieses Mal scheitert er mit seinem Versuch an Berra.
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25.
Zadina verzieht alleine vor Berra
Davos übersteht die Strafe – und ausgerechnet der zurückgekehrte Zadina taucht alleine vor Berra auf, trifft aber mit seinem Schuss dummerweise die Wade von Mitspieler Knak.
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23.
Davos übersteht Boxplay – und kassiert nächste Strafe
Davos ist aggressiv in Unterzahl, Fribourg nur selten gefährlich. Doch Zadina kassiert nach einem Foul an Rathgeb gleich umgehend die nächste Strafe.
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21.
Frick kassiert zweite persönliche Strafe
Nach 7 Sekunden muss Lukas Frick bereits auf die Strafbank. Der HCD-Verteidiger hat Attilo Biasca unfair gestoppt.
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20.
Ende Erstes Drittel
Spektakuläre erste zwanzig Minuten, bei denen beide Teams auf Augenhöhe sind. Bisher zeigen sich die Gäste effizienter, aber auch der HCD hätte hier mehr als ein Treffer erzielen können.
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18.
Gerber scheitert alleine vor Aeschlimman
Bei einem 4-gegen-4 kommt es zum Konter – Reber lanciert Gerber, der mit seinem Trick an Aeschlimann scheitert. Glück für den HCD.
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17.
Dahlbeck mit dem Anschlusstor!
Der Abwehrchef höchstpersönlich sorgt für Jubel: Dahlbeck kriegt den Puck auf der linken Seite und haut ihn oben rechts ins Netz – da war Berra für einmal machtlos. Mit dem 1:2 sind die Heimfans sofort wieder da.
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16.
Gross mit Pfostenschuss
HCD-Verteidiger Nico Gross fackelt an der blauen Linie nicht lang, sein Geschoss landet am Pfosten. Das wäre das Anschlusstor gewesen.
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14.
Reber erhöht!
Nemeth bekommt den Puck und spielt ihn durch die Beine vors Tor, dort steht Jamiro Reber und versenkt den Traumpass oben im Winkel. Eine Traumkombination sorgt für das zweite Tor der Gäste – wie reagiert das Heimteam, das zuvor mächtig Druck machte?
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12.
HCD sucht vehement den Ausgleich
Davos nun fast nur im gegnerischen Drittel. Und Berra ist auch mehrmals gefordert, der Bülacher macht aber bisher einen sehr guten Eindruck.
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7.
Streule lässt das 0:2 liegen
Streule wird mit einem Diagonalpass ideal lanciert, der Verteidiger ist alleine vor dem HCD-Tor, scheitert aber mit seiner Finte an Aeschlimmann.
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6.
Davos schnuppert am Ausgleich
Brendan Lemieux und Lukas Frick sind mit ihren Versuchen nah dran am Ausgleich, doch noch hält die Gottéron-Defensive dicht.
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3.
Fribourg geht in Front
Die Gäste nutzen gleich die erste Strafe. Topskorer Borgström bringt Fribourg in Überzahl mit einem Handgelenkschuss in Führung – auch weil Ryfors seinen eigenen Goalie Aeschlimann noch irritiert.
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3.
Erstes Powerplay des Spiels
Munterer Auftakt in Davos. Es ist Altmeister Julien Sprunger, der die erste Strafe für sein Team herausholt. Lukas Frick muss auf die Bank – wie macht sich Fribourg im ersten Powerplay?
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0.
Wer wird zum Helden in der Finalissima?
Manche hatten im Halbfinal zwischen Davos und dem zweifachen Titelverteidiger ZSC Lions von einem vorweggenommenen Final gesprochen und entsprechend den HCD nach dem souveränen Sieg als klaren Titelfavoriten ausgemacht.
Doch Fribourg-Gottéron hat sich als ebenso schnell, aggressiv, kompakt und breit aufgestellt erwiesen wie der Rekordmeister. Die beiden trennen nur Nuancen – und diese lassen die Würfel in jedem Spiel wieder auf die andere Seite fallen.
Mehr dazu liest du hier.
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0.
Das waren die bisherigen Finalissimas: Zuletzt gewann dreimal das Heimteam
In Davos kommt es am Donnerstag zum zehnten Mal seit Einführung des aktuellen Modus zu einer Finalissima, einem entscheidenden siebten Spiel im Playoff-Final.
Wie die letzten neun bisherigen abliefen, liest du hier.
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0.
Reaktionen zum irren 6. Spiel: Ovationen für Sprunger – Ärger bei Knak
Der Freiburger Julien Sprunger gewinnt das letzte Heimspiel seiner Karriere, der Davoser Simon Knak ärgert sich. Reaktionen zum sechsten Spiel des Playoff-Finals.
Mehr dazu liest du hier.
Do 30.04. 19:55 - 22:15 ∙ TV24 ∙ 140 Min
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