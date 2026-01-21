  1. Privatkunden
10 Pleiten in Folge Der EVZ trennt sich per sofort von Trainer Michael Liniger

Luca Betschart

21.1.2026

Michael Liniger ist nicht mehr Trainer des EV Zug.
Bild: sda

Nach 10 Niederlagen in Serie zieht der EV Zug die Konsequenzen und trennt sich mit sofortiger Wirkung von Trainer Michael Liniger. Benoît Groulx übernimmt das Amt bis Ende Saison.

Luca Betschart

21.01.2026, 10:04

21.01.2026, 10:54

Die Zeit von Michael Liniger (46) als Headcoach des EV Zug ist abgelaufen. Der 57-jährige Kanadier Benoît Groulx übernimmt bis Ende Saison. Dies teilt der EV Zug am Tag nach dem Ausscheiden aus der Champions Hockey League per Medienmitteilung mit.

Michael Liniger arbeitete seit 2023 beim EV Zug. Er assistierte zunächst Dan Tangnes. Nach dem Abgang von Tangnes übernahm der Emmentaler auf die laufende Saison hin den Job des Cheftrainers. Den hohen Erwartungen wurde der EVZ unter Liniger aber nie gerecht.

Die Saison begann mit einem 3:0 gegen Bern (h) und einem 2:1 in Lugano (a) noch gut. Aber gleich danach folgten vier Niederlagen aus fünf Spielen. Dann gingen Anfang Oktober erneut vier Pflichtspiele hintereinander verloren. Auch im November setzte es wieder vier Niederlagen de suite ab. Und im neuen Jahr startete nun diese historische Negativserie mit zehn verlorenen Pflichtspielen hintereinander. Auswärts hat Zug seit Ende Oktober kein Spiel mehr gewonnen. In der Tabelle fielen die Innerschweizer auf Platz 9 zurück.

Groulx übernimmt

Dabei träumten die Zuger Anfang Saison von der Rückkehr zum Titelanwärter. Leonardo Genoni gilt immer noch als der beste Schweizer Goalie, Rafael Diaz kehrte aus Freiburg zurück, aus Lausanne holte Zug den Tschechen David Sklenicka, und dem HC Ambri-Piotta luchsten sie Dominik Kubalik ab.

Aber Headcoach Liniger fand trotz dieser Stars nicht zum Siegen – «und der Headcoach verantwortet die Leistungen der Mannschaft», stellte Patrick Lengwiler, der CEO des EV Zug fest.

Nachfolger von Liniger wird der Kanadier Benoît Groulx. Der Kanadier wirkte lange in der American Hockey League als Cheftrainer von Syracuse und Rochester. 2015 wurde Groulx U20-Weltmeister mit Kanada. Zuletzt trainierte er bis November Traktor Tscheljabinsk, das er letzten Frühling in den Final der KHL geführt hatte.

