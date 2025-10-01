  1. Privatkunden
Nach Pleite gegen Fribourg Der SC Bern trennt sich per sofort von Trainer Jussi Tapola

Luca Betschart

1.10.2025

Der finnische Trainer Jussi Tapola ist nicht mehr Trainer des SC Bern.
Der finnische Trainer Jussi Tapola ist nicht mehr Trainer des SC Bern.
Bild: sda

Der SC Bern reagiert auf die sportliche Talfahrt und entlässt am Tag nach der 1:5-Pleite gegen Fribourg-Gottéron seinen finnischen Trainer Jussi Tapola.

Redaktion blue Sport

01.10.2025, 10:27

01.10.2025, 10:36

Nach neun Saisonspielen steht der SC Bern bloss mit acht Punkten da und ist in der Tabelle auf Rang 11 zu finden. Das 1:5 gegen Fribourg am Dienstagabend war die dritte Niederlage in Folge – und die eine zu viel für Trainer Jussi Tapola.

«Der SC Bern hat Headcoach Jussi Tapola und Assistant Coach Pasi Puistola mit sofortiger Wirkung freigestellt», schreibt der Klub in einer veröffentlichten Mitteilung. Bis zur Ernennung eines neuen Cheftrainers übernimmt interimistisch Patrick Schöb. Schöb war bislang ebenfalls als Assistent beschäftigt.

Tapola stand seit der Saison 23724 an der SCB-Bande. «Leider mussten wir feststellen, dass die sportliche Entwicklung seit Saisonstart nicht unseren Erwartungen entspricht», erklärt Sportdirektor Martin Plüss. «Nach einer Analyse der Situation sind wir zum Schluss gekommen, dass es für die kommenden Aufgaben eine Veränderung auf der Trainerposition braucht.»

