Eklat um gefälschtes Covid-Zertifikat hat Folgen: Patrick Fischer muss per sofort gehen

Patrick Fischer muss noch vor der Heim-WM sein Amt als Nationaltrainer abgeben. Keystone

Patrick Fischer wird per sofort von seinem Amt als Head Coach der Schweizer Nationalmannschaft freigestellt. Jan Cadieux übernimmt die Nachfolge. Das gibt der Schweizer Eishockeyverband am Mittwoch bekannt.

Nachdem der Schweizer Verband zunächst noch an Fischer festhalten wollte, entschied man sich nun zur Trennung. Am Montag war bekannt geworden, dass Fischer vor den Olympischen Spielen in Peking ein gefälschtes Covid-Zertifikat gekauft hatte.

«Im Zusammenhang mit dem Eingeständnis von Patrick Fischer, 2022 mit einem gefälschten Covid-Impfzertifikat an die Olympischen Spiele in Peking gereist zu sein, zieht Swiss Ice Hockey Konsequenzen», teilt der Verband am Mittwoch in einer Medienmitteilung mit. Der 50-Jährige wird per sofort von seinem Amt freigestellt.

Die Nationalmannschaft wird beim Heim-Turnier in Zürich und Fribourg vom bisherigen Assistenten und designierten Cheftrainer Jan Cadieux betreut.

«Werte, die von Patrick Fischer nicht gelebt wurden»

«Der Fall ist rechtlich abgeschlossen, hat aber eine öffentliche Werte- und Vertrauensdiskussion ausgelöst, die der Verband sehr ernst nimmt», so Urs Kessler, Präsident der Swiss Ice Hockey Federation. «Vertrauen und Integrität sind zentral in unserem Sport und in unserem Verband. Aus heutiger Sicht war unsere erste Beurteilung, wonach die Angelegenheit abgeschlossen ist, zu kurz gegriffen.»

In der Mitteilung heisst es weiter: «Es geht um Werte und Respekt, die für Swiss Ice Hockey zentral sind und von Patrick Fischer 2022 nicht gelebt wurden.» Gleichzeitig dankt der Verband Patrick Fischer «für seine unbestrittenen grossen sportlichen Erfolge.» Unter seiner Leitung habe sich die Schweizer Nationalmannschaft über ein Jahrzehnt kontinuierlich weiterentwickelt.