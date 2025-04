Bodenmann zum Playoff-Final: «Wegen ihm würde ich es auch Lausanne gönnen» Noch in der letzten Saison feierte Simon Bodenmann mit dem ZSC den Meistertitel. Auch als Zuschauer drückt er seinen Ex-Kollegen die Daumen - aber nicht nur. 15.04.2025

Wie vor einem Jahr stehen sich Lausanne und der Titelverteidiger ZSC Lions im Playoff-Final der National League gegenüber. Ex-ZSC-Star Simon Bodenmann glaubt an eine ausgeglichene Serie.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Lausanne fordert im Playoff-Final der National League wie schon im Vorjahr die ZSC Lions.

Ex-ZSC-Stürmer Simon Bodenmann gibt bei blue Sport seine Final-Prognose ab und sagt, dass er auf einen weiteren Sieg der Zürcher hofft.

Aber auch einem Lausanner würde Bodenmann den Titel gönnen: «Joël Genazzi spielt schon so lange in dieser Liga und hat eine super Karriere hingelegt.» Mehr anzeigen

Ein Jahr nach dem verlorenen Playoff-Final will Lausanne die nächste Chance nutzen und endlich den ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte holen. Wie heiss die Waadtländer auf den Titel sind, zeigten sie im Halbfinal gegen Fribourg-Gottéron, als sie die Serie nach dem 1:3-Rückstand noch drehen konnten. Schon im Viertelfinal musste Lausanne gegen die SCL Tigers sieben Spiele bestreiten.

Der ZSC hat einen komfortableren Weg hinter sich. Auf das 4:1 gegen Kloten folgte im Halbfinal ein 4:2 gegen Davos. Entsprechend geht der Titelverteidiger und Champions-League-Sieger mit breiter Brust in den Final gegen Lausanne, den die Zürcher schon vor einem Jahr für sich entscheiden konnten.

Ex-ZSC-Stürmer Simon Bodenmann erwartet aber einen engen Final. «Ich war überrascht von Lausanne. Denn Fribourg machte im Halbfinal einen recht heissen Eindruck», sagt Bodenmann im Gespräch mit blue Sport. Die Lions hingegen hatte der Ex-Nati-Spieler immer im Final erwartet. «Sie haben eine super Saison gespielt und die Champions League gewonnen. Es wäre eine grosse Überraschung gewesen, wenn sie es nicht in den Final geschafft hätten.»

ZSC mit leichtem Vorteil

Der 37-Jährige, der letztes Jahr selbst mit den Lions noch den Titel holte, sieht keinen klaren Favoriten auf den Sieg. «Lausanne hat eine sehr solide Quali gespielt und auch der ZSC hat es bislang super gemacht. Beide Teams machen einen ganz starken Eindruck. Ich glaube, es gibt eine ausgeglichene Serie – mit einem kleinen Vorteil für die Zürcher.»

Der Steigerungslauf in den Playoffs könnte den Lions den entscheidenden Vorteil bringen, glaubt Bodenmann. Mit Sven Andrighetto haben die Zürcher auch einen Mann in ihren Reihen, der ein Spiel alleine entscheiden kann. «Er hat in dieser Saison noch einmal dazugelegt. Es ist unglaublich, was er abliefert.»

Bodenmann macht keinen Hehl daraus, dass er auf einen weiteren Titel seines Ex-Teams hofft: «Würde ein anderer Meister der Hockey-Schweiz guttun? Das ist mir egal! Ich will unbedingt, dass der Z wieder Meister wird», schmunzelt der Zürcher. «Ich würde es meinen ehemaligen Teamkollegen mega gönnen.»

Gönnen würde Bodenmann den Titel aber auch einem Lausanner: «Joël Genazzi spielt schon so lange in dieser Liga und hat eine super Karriere hingelegt. Ich würde mich sehr für ihn freuen, wenn er einen Meistertitel holen könnte. Es wäre mehr als verdient.» Und wie sieht Bodenmanns Final-Tipp aus? «4:2 für Zürich!»

