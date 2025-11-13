  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

NHL Meier und Hischier mit Assist – Devils bezwingen die Blackhawks erneut

SDA

13.11.2025 - 06:42

Die Spieler der New Jersey Devils bejubeln den siebten Sieg hintereinander gegen die Chicago. Blackhawks
Die Spieler der New Jersey Devils bejubeln den siebten Sieg hintereinander gegen die Chicago. Blackhawks
Keystone

Die New Jersey Devils halten in der NHL ihre Siegesserie gegen die Chicago Blackhawks aufrecht. Das Team mit dem Schweizer Trio gewinnt auswärts 4:3 nach Verlängerung.

Keystone-SDA

13.11.2025, 06:42

13.11.2025, 08:12

In der Regular Season treten die Devils und die Blackhawks jeweils nur zweimal gegeneinander an – der besondere Spielplan der NHL will es so. Die Devils würden wohl gerne mehr gegen diesen Kontrahenten antreten, zumal aufgrund der Ergebnisse in der jüngsten Vergangenheit. Der neueste Erfolg war der siebte hintereinander. Letztmals hatten die Devils gegen die Blackhawks im Februar vor drei Jahren den Kürzeren gezogen.

Die Fortsetzung der Erfolgsserie der gegenwärtigen Nummer 1 in der Eastern Conference stellte Simon Nemec sicher. Der Slowake, Verteidiger-Kollege von Jonas Siegenthaler, traf in der Verlängerung nach gut dreieinhalb Minuten zur Entscheidung und machte sich als dreifacher Torschütze zur grossen Figur dieser Partie. Nemec hatte bereits das 1:1 und das 3:3 erzielt. Den erstmaligen Ausgleich 15 Sekunden vor dem Ende des ersten Drittels bereiteten Nico Hischier und Timo Meier vor.

Sowohl für den Walliser als auch für den Appenzeller war es die neunte Torvorlage in der laufenden Saison. Meier ist mit insgesamt 14 Punkten in dieser Statistik nunmehr allein der erfolgreichste Schweizer. Kevin Fiala in Diensten der Los Angeles Kings hat 13 Punkte auf dem Konto.

Pleite für Janis Moser

Einen enttäuschenden Abend erlebte Janis Moser. Der Seeländer ging mit den Tampa Bay Lightning, die sieben ihrer letzten acht Partien gewonnen hatten, in der heimischen Arena gegen die New York Rangers 3:7 unter. Vorab im ersten Drittel ging es mit sieben Toren hoch zu und her.

Die Gäste führten auf dem Weg zum fünften Auswärtserfolg hintereinander nach dreieinhalb Minuten 2:0 und nach sieben Minuten 3:1, am Ende dieses Abschnitts stand es 4:3 für die Rangers. Zweieinhalb Minuten vor der ersten Sirene verkürzten die Lightning mit einem Shorthander. Moser war beim Treffer des Amerikaners Jake Guentzel Vorbereiter.

Meistgelesen

Brisante Epstein-Mails setzen Trump unter Druck – was wusste er wirklich?
Neue Mails: Epstein wollte mit Lawrow über Trump sprechen +++ Russen rücken im Nebel mit Uralt-Autos auf Pokrowsk vor
Kuh flieht vor dem Schlachthof – und findet Zuflucht bei einer Schafsherde

Videos aus dem Ressort

75 Jahre Formel 1 – Die Schweiz zwischen Vollgas und Verbot

75 Jahre Formel 1 – Die Schweiz zwischen Vollgas und Verbot

Am 13. Mai 2025 wurde die Formel 1 75 Jahre alt – ihr erstes Rennen fand 1950 in Silverstone statt. Nur wenige Wochen später raste die Königsklasse des Motorsports durch Bern. Doch nach der Tragödie von Le Mans zog die Schweiz die Notbremse.

12.05.2025

Ein Schweizer Tennisjahr unter den Erwartungen? Heinz Günthardt zieht Bilanz

Ein Schweizer Tennisjahr unter den Erwartungen? Heinz Günthardt zieht Bilanz

Das Tennisjahr 2025 neigt sich dem Ende zu und Experte Heinz Günthardt analysiert, wie es um das Schweizer Tennis steht.

12.11.2025

Daniel Yule: «Ich bin immer noch nicht der Trainingsweltmeister»﻿

Daniel Yule: «Ich bin immer noch nicht der Trainingsweltmeister»﻿

12.11.2025

75 Jahre Formel 1 – Die Schweiz zwischen Vollgas und Verbot

75 Jahre Formel 1 – Die Schweiz zwischen Vollgas und Verbot

Ein Schweizer Tennisjahr unter den Erwartungen? Heinz Günthardt zieht Bilanz

Ein Schweizer Tennisjahr unter den Erwartungen? Heinz Günthardt zieht Bilanz

Daniel Yule: «Ich bin immer noch nicht der Trainingsweltmeister»﻿

Daniel Yule: «Ich bin immer noch nicht der Trainingsweltmeister»﻿

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

National League. Tomas Tatar bringt neuen Biss nach Zug

National LeagueTomas Tatar bringt neuen Biss nach Zug

Bachofner mit Doppelpack. Die SCL Tigers bremsen den Lauf von Lugano

Bachofner mit DoppelpackDie SCL Tigers bremsen den Lauf von Lugano

5:1-Heimsieg. Fribourg schlägt Ajoie bei Glausers Comeback problemlos

5:1-HeimsiegFribourg schlägt Ajoie bei Glausers Comeback problemlos