Die New Jersey Devils halten in der NHL ihre Siegesserie gegen die Chicago Blackhawks aufrecht. Das Team mit dem Schweizer Trio gewinnt auswärts 4:3 nach Verlängerung.

In der Regular Season treten die Devils und die Blackhawks jeweils nur zweimal gegeneinander an – der besondere Spielplan der NHL will es so. Die Devils würden wohl gerne mehr gegen diesen Kontrahenten antreten, zumal aufgrund der Ergebnisse in der jüngsten Vergangenheit. Der neueste Erfolg war der siebte hintereinander. Letztmals hatten die Devils gegen die Blackhawks im Februar vor drei Jahren den Kürzeren gezogen.

Die Fortsetzung der Erfolgsserie der gegenwärtigen Nummer 1 in der Eastern Conference stellte Simon Nemec sicher. Der Slowake, Verteidiger-Kollege von Jonas Siegenthaler, traf in der Verlängerung nach gut dreieinhalb Minuten zur Entscheidung und machte sich als dreifacher Torschütze zur grossen Figur dieser Partie. Nemec hatte bereits das 1:1 und das 3:3 erzielt. Den erstmaligen Ausgleich 15 Sekunden vor dem Ende des ersten Drittels bereiteten Nico Hischier und Timo Meier vor.

Sowohl für den Walliser als auch für den Appenzeller war es die neunte Torvorlage in der laufenden Saison. Meier ist mit insgesamt 14 Punkten in dieser Statistik nunmehr allein der erfolgreichste Schweizer. Kevin Fiala in Diensten der Los Angeles Kings hat 13 Punkte auf dem Konto.

Pleite für Janis Moser

Einen enttäuschenden Abend erlebte Janis Moser. Der Seeländer ging mit den Tampa Bay Lightning, die sieben ihrer letzten acht Partien gewonnen hatten, in der heimischen Arena gegen die New York Rangers 3:7 unter. Vorab im ersten Drittel ging es mit sieben Toren hoch zu und her.

Die Gäste führten auf dem Weg zum fünften Auswärtserfolg hintereinander nach dreieinhalb Minuten 2:0 und nach sieben Minuten 3:1, am Ende dieses Abschnitts stand es 4:3 für die Rangers. Zweieinhalb Minuten vor der ersten Sirene verkürzten die Lightning mit einem Shorthander. Moser war beim Treffer des Amerikaners Jake Guentzel Vorbereiter.