Timo Meier trifft gegen die Panthers 13.11.2024

Die New Jersey Devils, Vancouver Canucks und Winnipeg Jets feiern beeindruckende Erfolge in der Eishockeyliga. Schweizer Spieler tragen entscheidend zu den Siegen bei.

SDA

Die New Jersey Devils haben mit einem überzeugenden 4:1-Sieg gegen die Florida Panthers die Tabellenführung im Osten übernommen. Alle drei Schweizer Spieler der Devils trugen zum Erfolg bei. Timo Meier und Jonas Siegenthaler waren massgeblich am 2:1 beteiligt, das am Ende des zweiten Drittels fiel. Meier erzielte sein siebtes Saisontor, während Siegenthaler seinen sechsten Assist verbuchte. Nico Hischier, der Kapitän der Devils, steuerte beim entscheidenden 3:1 fünf Minuten vor Schluss seinen 230. Assist in der NHL bei.

Die Panthers mussten nach sieben Siegen in Folge erstmals wieder eine Niederlage hinnehmen, während die Devils ihren vierten Sieg aus den letzten fünf Spielen feierten. Trotz der vielen ausgetragenen Spiele haben die Devils die Spitzenposition im Osten erobert.

Winnipeg weist Rangers in die Schranken – Suter trifft

Im Westen setzen die Winnipeg Jets ihre beeindruckende Serie fort. Mit einem 6:3-Sieg bei den New York Rangers haben sie ihren Startrekord auf 15 Siege aus 16 Spielen ausgebaut. Nino Niederreiter blieb jedoch zum dritten Mal in Folge ohne Scorerpunkt, obwohl sein Team den siebten Sieg in Serie einfuhr.

Pius Suter konnte sich zum zweiten Mal in Folge und insgesamt zum sechsten Mal in dieser Saison in die Torschützenliste eintragen. Der 28-jährige Stürmer erzielte zu Beginn des zweiten Drittels das 2:1 für die Vancouver Canucks gegen die Calgary Flames. Die Canucks gewannen schliesslich mit 3:1 und verbesserten damit ihre bisher durchwachsene Heimbilanz. Es war erst ihr zweiter Sieg im siebten Heimspiel.

Pius Suter erzielt gegen Calgary sein 6. Saisontor 13.11.2024

sda