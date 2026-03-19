Nico Hischier war wie Timo Meier Torschütze beim 6:3-Sieg der Devils bei den Rangers. Keystone

Die New Jersey Devils halten in der NHL ihre kleine Chance auf die Teilnahme an den Playoffs aufrecht. Das Team mit den Torschützen Nico Hischier und Timo Meier bezwingt die New York Rangers 6:3.

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Der Blick auf die Rangliste der Eastern Conference löst bei den Devils auch nach dem dritten Sieg in Folge keine grosse Begeisterung aus. Der Rückstand auf einen Platz in der K.o.-Phase der Meisterschaft beträgt immer noch zehn Punkte – bei 14 ausstehenden Spielen in der Regular Season eine immense Hypothek.

Im Derby gegen die Rangers, das Schlusslicht im Osten, mussten die Devils den Erfolg erdauern. Bis sieben Minuten vor Schluss führten die Gäste im Madison Square Garden lediglich 4:3. Erst dann sorgten der Amerikaner Jack Hughes und der Schwede Jesper Bratt für die klare Differenz.

Nico Hischier traf im ersten Drittel zum 1:1. Der Walliser war mit seinem Saisontor Nummer 24 im Powerplay erfolgreich. Im zweiten Abschnitt war Hischier zudem einer der Assistenten beim 3:2, das der Kanadier Connor Brown ebenfalls in Überzahl erzielte.

Timo Meier, mit nunmehr 19 Treffern hinter Hischier der zweitbeste Torschütze des Teams und aller Schweizer in der NHL in dieser Saison, erhöhte im dritten Drittel auf das zwischenzeitliche 4:2. Verteidiger Jonas Siegenthaler, der dritte Schweizer in Diensten der Devils, war an keinem der sechs Tore beteiligt.

Bichsel mit Dallas Stars im Hoch

Lian Bichsel befindet sich mit den Dallas Stars weiterhin im Hoch. Die Equipe aus Texas, die Nummer 2 der Liga, entschied das Gipfeltreffen gegen die Nummer 1, die Colorado Avalanche, auswärts mit 2:1 nach Penaltyschiessen für sich. Die Stars, die 15 ihrer letzten 17 Partien gewonnen haben, liegen in der Rangliste der Western Conference mit einem Spiel mehr noch zwei Punkte hinter der zuletzt schwächelnden Mannschaft aus Denver zurück. Die Avalanche bezogen die dritte Niederlage hintereinander.

Eine weitere Niederlage mussten auch die St. Louis Blues mit Pius Suter hinnehmen. Sie verloren das Duell zweier Teams aus den hinteren Ranglisten-Regionen bei den Calgary Flames 1:2 nach Penaltyschiessen. Die Blues mussten sich den Flames, punktemässig derzeit die zweitschlechteste Mannschaft in der laufenden Meisterschaft, nach saisonübergreifend acht Siegen wieder einmal geschlagen geben.