  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Schweizer treffen in der NHL Devils dürfen auch dank Hischier und Meier weiter von den Playoffs träumen

SDA

19.3.2026 - 06:02

Nico Hischier war wie Timo Meier Torschütze beim 6:3-Sieg der Devils bei den Rangers.
Nico Hischier war wie Timo Meier Torschütze beim 6:3-Sieg der Devils bei den Rangers.
Keystone

Die New Jersey Devils halten in der NHL ihre kleine Chance auf die Teilnahme an den Playoffs aufrecht. Das Team mit den Torschützen Nico Hischier und Timo Meier bezwingt die New York Rangers 6:3.

Keystone-SDA

19.03.2026, 06:02

19.03.2026, 06:45

Der Blick auf die Rangliste der Eastern Conference löst bei den Devils auch nach dem dritten Sieg in Folge keine grosse Begeisterung aus. Der Rückstand auf einen Platz in der K.o.-Phase der Meisterschaft beträgt immer noch zehn Punkte – bei 14 ausstehenden Spielen in der Regular Season eine immense Hypothek.

Im Derby gegen die Rangers, das Schlusslicht im Osten, mussten die Devils den Erfolg erdauern. Bis sieben Minuten vor Schluss führten die Gäste im Madison Square Garden lediglich 4:3. Erst dann sorgten der Amerikaner Jack Hughes und der Schwede Jesper Bratt für die klare Differenz.

Nico Hischier traf im ersten Drittel zum 1:1. Der Walliser war mit seinem Saisontor Nummer 24 im Powerplay erfolgreich. Im zweiten Abschnitt war Hischier zudem einer der Assistenten beim 3:2, das der Kanadier Connor Brown ebenfalls in Überzahl erzielte.

Timo Meier, mit nunmehr 19 Treffern hinter Hischier der zweitbeste Torschütze des Teams und aller Schweizer in der NHL in dieser Saison, erhöhte im dritten Drittel auf das zwischenzeitliche 4:2. Verteidiger Jonas Siegenthaler, der dritte Schweizer in Diensten der Devils, war an keinem der sechs Tore beteiligt.

Bichsel mit Dallas Stars im Hoch

Lian Bichsel befindet sich mit den Dallas Stars weiterhin im Hoch. Die Equipe aus Texas, die Nummer 2 der Liga, entschied das Gipfeltreffen gegen die Nummer 1, die Colorado Avalanche, auswärts mit 2:1 nach Penaltyschiessen für sich. Die Stars, die 15 ihrer letzten 17 Partien gewonnen haben, liegen in der Rangliste der Western Conference mit einem Spiel mehr noch zwei Punkte hinter der zuletzt schwächelnden Mannschaft aus Denver zurück. Die Avalanche bezogen die dritte Niederlage hintereinander.

Eine weitere Niederlage mussten auch die St. Louis Blues mit Pius Suter hinnehmen. Sie verloren das Duell zweier Teams aus den hinteren Ranglisten-Regionen bei den Calgary Flames 1:2 nach Penaltyschiessen. Die Blues mussten sich den Flames, punktemässig derzeit die zweitschlechteste Mannschaft in der laufenden Meisterschaft, nach saisonübergreifend acht Siegen wieder einmal geschlagen geben.

Meistgelesen

Katar: Iran hat alle roten Linien überschritten
Bundesrat stellt klar: Inkassogebühren dürfen verweigert werden
Chaos auf der USS Gerald Ford – US-Gigant wird zum Sorgenkind

Videos aus dem Ressort

Liverpool – Galatasaray 4:0

Liverpool – Galatasaray 4:0

UEFA Champions League | Achtelfinal-Rückspiel | Saison 25/26

18.03.2026

Tottenham – Atlético 3:2

Tottenham – Atlético 3:2

UEFA Champions League | Achtelfinal-Rückspiel | Saison 25/26

18.03.2026

Bayern – Atalanta 4:1

Bayern – Atalanta 4:1

UEFA Champions League | Achtelfinal-Rückspiel | Saison 25/26

18.03.2026

Liverpool – Galatasaray 4:0

Liverpool – Galatasaray 4:0

Tottenham – Atlético 3:2

Tottenham – Atlético 3:2

Bayern – Atalanta 4:1

Bayern – Atalanta 4:1

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Women's League. Qualifikationssieger gegen Titelverteidiger im Playoff-Final

Women's LeagueQualifikationssieger gegen Titelverteidiger im Playoff-Final

National League. Das letzte Playoff-Ticket geht an die Lakers

National LeagueDas letzte Playoff-Ticket geht an die Lakers

National League. Sallinen verlässt den EHC Biel

National LeagueSallinen verlässt den EHC Biel