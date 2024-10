Timo Meiers Tor nützt New Jersey nichts: Die Devils müssen beim 2:4 gegen die Toronto Maple Leafs zum ersten Mal in dieser Saison als Verlierer vom Eis. Keystone

Die New Jersey Devils müssen die erste Niederlage der Saison hinnehmen. Gegen die Toronto Maple Leafs unterliegen sie trotz einem Tor von Timo Meier 2:4. Auch Roman Josi und Kevin Fiala skoren.

SDA

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Timo Meier trifft zum Auftakt in die NHL-Saison. Sein Treffer zum zwischenzeitlichen 2:3 bleibt wertlos. Die New Jersey Devils verlieren mit 2:4.

Auch Roman Josi muss mit den Nashville Predators eine Niederlage hinnehmen. Sie verlieren 3:4 gegen die Dallas Stars.

Kevin Fiala gewinnt mit Los Angeles in Buffalo mit 3:1. Der Ostschweizer legte das 2:1 auf. Mehr anzeigen

Nach zwei Siegen in Prag gegen die Buffalo Sabres verzeichneten die New Jersey Devils vor Heimpublikum einen veritablen Fehlstart. Nach 15 Minuten lag das Team mit den Schweizern Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler bereits 0:3 zurück. Kurz vor der ersten Sirene traf Jesper Bratt im Powerplay zum 1:3. John Tavares stellte den Abstand Mitte des zweiten Drittels jedoch wieder her. Timo Meiers Anschlusstreffer sechs Sekunden vor der zweiten Pause blieb wertlos. Für den 28-jährigen Appenzeller war es der zweite Treffer in Folge, der 202. in der NHL.

Trotz Skorerpunkt ebenfalls als Verlierer vom Eis musste Roman Josi. Beim 3:4 der Nashville Predators gegen die Dallas Stars hatte der Berner Captain beim Anschlusstreffer zum 1:2 seinen Stock im Spiel. Die vier Gegentreffer im Mitteldrittel wogen aber zu schwer, als dass die Predators vor Heimpublikum hätten Zählbares mitnehmen können. Josi war mit mehr als 29 Minuten Eiszeit der mit Abstand am längsten eingesetzte Spieler.

Erfolgreich in die Saison startete Kevin Fiala mit Los Angeles. In Buffalo siegten die Kings nach Rückstand 3:1. Fiala assistierte in Überzahl beim Führungstreffer knapp zwei Minuten vor dem Ende. Matchwinner mit drei Treffern im Schlussdrittel war jedoch der Slowene Anze Kopitar.

sda