Hischier trifft gegen Ottawa 07.04.2024

Die New Jersey Devils halten sich die kleine Chance offen, die Playoff-Teilnahme doch noch zu schaffen. Das NHL-Team mit dem Schweizer Captain Nico Hischier gewinnt gegen die Ottawa Senators 4:3.

Der Walliser schoss in der 29. Minute den Siegtreffer zur 4:1-Führung. Trotzdem blieb den Devils, in deren Reihen auch Timo Meier und Jonas Siegenthaler spielten, das Zittern nicht erspart. Der Anschlusstreffer der Senators fiel fünf Minuten vor Schluss. In der hektischen Endphase kassierte auch Hischier noch eine Zweiminutenstrafe wegen unsportlichen Verhaltens.

Die New Jersey Devils bleiben zwar auf dem 13. Platz der Eastern Conference sitzen, das Feld der Playoff-Kandidaten rückte aber näher zusammen. Die Mannschaft der Schweizer Fraktion hat fünf Runden vor Schluss fünf Punkte Rückstand auf die achtplatzierten Pittsburgh Penguins. Selbst wenn die Devils nun noch das Maximum von zehn Zählern holen sollten, müsste vieles miteinander harmonieren, damit noch fünf Mannschaften überholt werden.

Gemessen an den Skorerpunkten war Kevin Fiala der Erfolgreichste der an diesem Abend im Einsatz stehenden sieben Schweizer Spieler. Der Ostschweizer trat beim 6:3-Sieg der Los Angeles Kings über die Vancouver Canucks sowohl als Torschütze als auch als Passgeber in Erscheinung. Mit 70 Zählern (27 Tore/43 Assists) hat Fiala aber immer noch sieben Punkte Rückstand auf Roman Josi, der für einmal leer ausging.

