  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Paarungen in der Übersicht Die Playoff-Viertelfinals versprechen Spektakel

SDA

20.3.2026 - 05:00

Das Playoff-Fieber in der National League ist zurück.
Das Playoff-Fieber in der National League ist zurück.
Keystone

Am Freitag starten in der National League die Playoff-Viertelfinals. Bis Ende April – und damit gut zwei Wochen vor Beginn der Heim-WM – wird feststehen, wer den Meisterpokal in die Höhe stemmen darf.

Keystone-SDA

20.03.2026, 05:00

20.03.2026, 09:58

Sämtliche Serien werden im Best-of-7-Modus entschieden. Die Partien beginnen jeweils um 20.00 Uhr. Bei einem Unentschieden nach 60 Minuten folgt eine Verlängerung (fünf gegen fünf Feldspieler) bis zur Entscheidung durch das nächste Tor. Den Rekord auf Schweizer Eis hält die Partie zwischen Genève-Servette und dem SC Bern aus der Saison 2018/19, die erst nach 117:43 Minuten mit einem 3:2-Sieg der Berner endete.

In den Viertelfinals werden die Spieltage aufgeteilt. Das heisst, dass es ab Freitag mindestens eine Woche lang jeden Abend zwei Playoff-Spiele zu sehen gibt. Die Aufsplittung wird auch bis zu möglichen siebten Spielen beibehalten. In den Halbfinals (ab 4. April) werden alle Partien gleichzeitig angesetzt – jeweils mit einem Tag Pause dazwischen. Auch in der Finalserie (ab 18. April) wird der Zwei-Tages-Rhythmus beibehalten.

Die wichtigsten Fakten zu den Duellen in den Playoff-Viertelfinals im Überblick:

Davos (1.) – Zug (8.)

Davos und Zug spielten schon im vergangenen Jahr gegeneinander um den Einzug in die Halbfinals. Die Neuauflage steht unter deutlich veränderten Vorzeichen. Während sich Davos mit 117 Punkten souverän den Qualifikationssieg sicherte, musste der EVZ nach einer schwierigen Saison inklusive Trainerwechsel den Umweg über das Play-in nehmen. 42 Punkte trennten die beiden Teams nach 52 Runden. Im Vorjahr war das Viertelfinal-Duell zwischen dem Vierten (Zug) und dem Fünften (Davos) mit 4:0 Siegen eine klare Angelegenheit für den HCD. Die Zuger sinnen nun auf Revanche für das damalige bittere Ausscheiden.

Die Saisonbilanz spricht jedoch für den Rekordmeister. In Davos feierte der HCD zwei deutliche Siege (5:1, 4:1), während in den Zuger Heimspielen zweimal das Penaltyschiessen über den Gewinner entscheiden musste (je ein Sieg). Trotz der eklatanten Differenz in der Qualifikation setzt der EVZ auf den Playoff-Effekt und erfahrene Schlüsselspieler wie Leonardo Genoni, um gegen den Qualifikationssieger die Überraschung zu schaffen. Der HCD seinerseits ist auf seiner Jagd nach dem ersehnten 32. Meistertitel bestrebt, in dieser Serie so wenige Körner wie möglich liegen zu lassen.

Fribourg-Gottéron (2.) – Rapperswil-Jona Lakers (7.)

Wie der HCD kennt auch Fribourg-Gottéron seinen Viertelfinalgegner erst seit dem späten Mittwochabend. Playoff-Vergleiche aus der Vergangenheit gibt es nicht, ist das Duell mit den Lakers doch ein Novum. Die St. Galler, die sich das Viertelfinal-Ticket über zwei Play-in-Runden gesichert haben, hatten im Gegensatz zu allen anderen Teams keine Pause, was im weiteren Verlauf mit Blick auf den Energiehaushalt zum Nachteil werden könnte.

Die Saisonbilanz zwischen den beiden Teams ist mit zwei Siegen auf beiden Seiten ausgeglichen, wobei kurioserweise stets das Auswärtsteam gewann; dreimal davon mit lediglich einem Tor Unterschied. Personell ist Fribourgs Trainer Roger Rönnberg zu Umstellungen gezwungen. Die Freiburger müssen den verletzungsbedingten Langzeitausfall von Nationalstürmer Sandro Schmid verkraften und zudem weiterhin auf Spektakelmacher Marcus Sörensen verzichten. Bleibt die Frage: Gibt es für Gottéron im 86. Jahr des Bestehens den ersten Meistertitel dank der Nummer 86? Für Captain Julien Sprunger werden es die letzten Playoffs sein.

Genève-Servette (3.) – Lausanne (6.)

Zum ersten Mal in der knapp 40-jährigen Playoff-Ära kommt es zu einem Léman-Derby. Während die Serie die Romandie bereits vor dem ersten Puck-Einwurf elektrisiert, könnten die Vorzeichen kaum unterschiedlicher sein. Genève-Servette geht mit dem Selbstvertrauen von drei Siegen in Folge gegen den Kantonsrivalen (5:3, 7:3, 3:0) in die Viertelfinals. Damit rehabilitierten sich die Genfer für die empfindliche 0:11-Klatsche im ersten Saisonduell Mitte September.

Bislang hinkte der letztjährige Qualifikationssieger aus Lausanne seinen Leistungen hinterher. Dennoch hofft man bei den Waadtländern nach zwei verlorenen Playoff-Finals darauf, endlich den ersten Meistertitel der Klubgeschichte zu gewinnen – ein Kunststück zu schaffen, das Servette vor drei Jahren gelungen ist. Seither fanden die Playoffs jedoch zweimal ohne Genfer Beteiligung statt, was die Vorfreude bei Servettes Captain Noah Rod nicht mindert. «Es wird sehr intensiv, und die ganze Serie verspricht grosse Spiele. Dafür spielen wir Hockey, dafür lieben wir es.»

ZSC Lions (4.) – Lugano (5.)

Das Duell zwischen den ZSC Lions und dem HC Lugano gilt als der Playoff-Klassiker schlechthin. Die Historie dieses Vergleichs ist geprägt von geschichtsträchtigen Momenten wie dem «Sockelsturz» des Grande Lugano 1992 oder dem entscheidenden Meisterschuss von Adrien Plavsic im Jahr 2000. Während die Zürcher mit einem dritten Titel in Folge Historisches schaffen könnten – ein Kunststück, das in der Playoff-Ära bislang nur Lugano (1986 bis 1988) und Kloten (1993 bis 1996) gelang -, streben die Tessiner nach Jahren der Baisse den Befreiungsschlag an.

Seit dem verlorenen Final gegen den ZSC im Jahr 2018 hat Lugano keine Playoff-Serie mehr gewonnen und musste im Vorjahr gar in die Abstiegs-Playoffs. Mit der Verpflichtung des schwedischen Trainers Tomas Mitell folgten jedoch der Aufschwung und die beste Qualifikation seit fünf Jahren. Die Saisonbilanz spricht mit drei Siegen aus vier Spielen (9:3 Punkte) für die Lions, doch ZSC-Sportchef Sven Leuenberger mahnt zur Vorsicht. «Die Viertelfinalserie ist immer die schwierigste, die es zu überstehen gilt.»

Meistgelesen

Seilbahn-Hersteller gibt Details zum Absturz preis
Hinrichtung im Iran – 19-jähriger Ringer im Iran öffentlich getötet +++ Sprecher der iranischen Revolutionsgarden getötet﻿
FBI ermittelt gegen Trumps Ex-Terrorabwehr-Chef
Gericht greift durch – Weinhändler aus Sissach droht Ausschluss aus Betrieb
Die reichste Liga der Welt wird in der Champions League vorgeführt

Videos aus dem Ressort

Reto Suri zieht nach dem Viertelfinal-Aus der Hockey-Nati Fazit

Reto Suri zieht nach dem Viertelfinal-Aus der Hockey-Nati Fazit

Im Gespräch mit blue Sport zieht der WM-Silberheld von 2013 Reto Suri Fazit nach dem Viertelfinal-Aus der Eishockey-Nati an den Olympischen Spielen in Milano Cortina.

19.02.2026

Kevin Fiala: «Der Rücktritt von Fischer und Weibel ist eine Extra-Motivation»

Kevin Fiala: «Der Rücktritt von Fischer und Weibel ist eine Extra-Motivation»

20.01.2026

Kevin Fiala: «Das Spezielle ist, dass alle Top-Spieler an Olympia dabei sein werden»

Kevin Fiala: «Das Spezielle ist, dass alle Top-Spieler an Olympia dabei sein werden»

20.01.2026

Reto Suri zieht nach dem Viertelfinal-Aus der Hockey-Nati Fazit

Reto Suri zieht nach dem Viertelfinal-Aus der Hockey-Nati Fazit

Kevin Fiala: «Der Rücktritt von Fischer und Weibel ist eine Extra-Motivation»

Kevin Fiala: «Der Rücktritt von Fischer und Weibel ist eine Extra-Motivation»

Kevin Fiala: «Das Spezielle ist, dass alle Top-Spieler an Olympia dabei sein werden»

Kevin Fiala: «Das Spezielle ist, dass alle Top-Spieler an Olympia dabei sein werden»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Kampf um Playoff-Plätze. NHL-Star Josi feiert mit den Predators einen wichtigen Sieg

Kampf um Playoff-PlätzeNHL-Star Josi feiert mit den Predators einen wichtigen Sieg

Saisonende für SC Bern. Marc Lüthi: «Am Schluss war die Leistung einfach nur noch peinlich»

Saisonende für SC BernMarc Lüthi: «Am Schluss war die Leistung einfach nur noch peinlich»

Schweizer treffen in der NHL. Devils dürfen auch dank Hischier und Meier weiter von den Playoffs träumen

Schweizer treffen in der NHLDevils dürfen auch dank Hischier und Meier weiter von den Playoffs träumen