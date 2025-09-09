  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

National League Die Rapperswil-Jona Lakers siegen 5:1 und sind erster Leader

SDA

9.9.2025 - 22:40

Die Rapperswil-Jona Lakers setzten sich gegen die SCL Tigers 5:1 durch und sind erster Leader der neuen Saison
Die Rapperswil-Jona Lakers setzten sich gegen die SCL Tigers 5:1 durch und sind erster Leader der neuen Saison
Keystone

Die Rapperswil-Jona Lakers schlagen die SCL Tigers 5:1 und sind der erste Leader der neuen Saison. Das sind die Fakten der Vollrunde vom Dienstag.

Keystone-SDA

09.09.2025, 22:40

09.09.2025, 22:48

Die Lakers führten nach 21 Minuten 3:0 und nach 42 Minuten mit 5:0. Für die St. Galler trafen Nico Dünner in Unterzahl (2:0) und Gian-Marco Wetter im Powerplay (4:0). Die übrigen Goals erzielten ausländische Spieler für Rapperswil-Jona. Das erste Spiel ohne den Held der letzten Saison, Goalie Stéphane Charlin, endete für Langnau mit einem Desaster. Optisch hielten die Emmentaler noch einigermassen mit, fahrlässige Fehler führten aber zur Kanterniederlage.

Vom 0:1 zum 5:3

Spannung gaukelt die Torfolge beim 5:3-Heimsieg des Genève-Servette Hockey Club gegen Ajoie vor: 0:1 – 4:1 – 4:3 – 5:3. In durch. In Tat und Wahrheit kam Ajoie aber erst 73 Sekunden vor Schluss wieder auf 3:4 heran, und wenig später entschied Sakari Manninen mit dem 5:3 ins leere Tor die Partie. Servette stellte seine offensive Klasse unter Beweis und gewann erstmals seit 2022 wieder ein Startspiel. Ajoie hat seit dem Wiederaufstieg vor vier Jahren alle fünf Startspiele in der National League verloren.

Späte Wende

Bis zur 54. Minute führte Lugano in Freiburg mit 2:1. Ludvig Johnson glich dann für Gottéron aus. Und in der 63. Minute stellte Attilio Biasca in der Verlängerung Fribourgs ersten Heimsieg sicher.

Shutout für Genoni

Der EV Zug führte schon nach 19 Minuten gegen Bern durch Andreas Wingerli und Jan Kovar (im Powerplay) mit 2:0. Wingerli traf im Finish auch noch ins leere Tor zum 3:0-Schlussergebnis. Wingerli war an allen drei Zuger Goals beteiligt. Leonardo Genoni kam mit 26 Paraden gleich zu einem Shutout.

0,3 Sekunden

Packend verlief die erste Partie der ZSC Lions. Der zweimalige Meister lag dreimal in Rückstand, glich dreimal aus und erzielte 0,3 Sekunden vor Schluss durch Yannick Weber das glückhafte Siegtor.

Jägers Fehlstart

Bei Davos – Lausanne (4:1) dauerte es bis zur 37. Minute, bis das erste Tor fiel. In den übrigen sechs Partien fielen früher Tore. Ausgelöst wurde das wegweisende erste Tor ausgerechnet vom Lausanner Ken Jäger, gebürtiger Davoser und ab nächster Saison wieder für den HCD tätig. Jäger kassierte für einen Check gegen den Kopf eine Fünfminutenstrafe plus Restausschluss. Während dieses Powerplays ging Davos durch Captain Matej Stransky in Führung.

Ambris später Sieg

Kloten führte in Ambri durch Max Lindroth mit 1:0. Der 21-jährige Verteidiger Simone Terraneo erzielte mit seinem zweiten National-League-Tor im zweiten Abschnitt den Ausgleich. Und als alles schon mit einer Verlängerung rechnete gelang dem schwedischen Back Tim Heed 8,6 Sekunden vor der Schlusssirene noch das 2:1-Siegtor.

Die Matchtelegramme:

Davos – Lausanne 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)

3696 Zuschauer. – SR Lemelin/Hungerbühler, Nater/Cattaneo. – Tore: 37. Stransky (Frick, Corvi/Powerplaytor) 1:0. 43. Ryfors (Tambellini) 2:0. 56. Zadina 3:0. 59. (58:28) Zehnder (Oksanen/Powerplaytor) 3:1 (ohne Torhüter). 60. (59:09) Jung 4:1 (ins leere Tor). – Strafen: 6mal 2 Minuten gegen Davos, 4mal 2 plus 5 Minuten (Jäger) plus Spieldauer (Jäger) gegen Lausanne. – PostFinance-Topskorer: Stransky; Riat.

Davos: Aeschlimann; Fora, Frick; Andersson, Dahlbeck; Gross, Jung; Barandun; Nussbaumer, Ryfors, Tambellini; Stransky, Corvi, Knak; Kessler, Asplund, Zadina; Frehner, Egli, Parrée; Waidacher.

Lausanne: Pasche; Baragano, Brannström; Niku, Marti; Heldner, Fiedler; Vouardoux, Sansonnens; Riat, Czarnik, Caggiula; Fuchs, Kahun, Rochette; Zehnder, Jäger, Oksanen; Hügli, Prassl, Douay.

Bemerkungen: Davos ohne Lemieux (überzähliger Ausländer), Lausanne ohne Suomela (verletzt). Lausanne von 56:43 bis 58:28 ohne Torhüter.

ZSC Lions – Biel 4:3 (0:1, 1:0, 3:2)

10'152 Zuschauer. – SR Piechaczek/Ströbel, Humair/De Paris. – Tore: 9. Laaksonen 0:1. 32. Baltisberger (Aberg, Balcers/Powerplaytor) 1:1. 43. Andersson (Sallinen, Hofer/Powerplaytor) 1:2. 45. Grant (Kukan, Frödén) 2:2. 51. Kneubuehler (Rajala, Dionicio) 2:3. 54. Balcers (Grant) 3:3. 60. (59:59) Weber (Grant, Kukan) 4:3. – Strafen: je 2mal 2 Minuten. – PostFinance-Topskorer: Geering; Haas.

ZSC Lions: Hrubec; Weber, Kukan; Lehtonen, Marti; Geering, Schwendeler; Trutmann; Sigrist, Malgin, Andrighetto; Frödén, Grant, Balcers; Aberg, Bader, Riedi; Baltisberger, Baechler, Henry; Olsson.

Biel: Säteri; Laaksonen, Zryd; Stampfli, Blessing; Burren, Grossmann; Dionicio; Sylvegaard, Andersson, Sallinen; Hofer, Haas, Kneubuehler; Cajka, Neuenschwander, Rajala; Sablatnig, Bärtschi, Braillard; Cattin.

Bemerkungen: ZSC Lions ohne Andreoff und Hollenstein (beide verletzt), Biel ohne Christen, Müller (beide verletzt) und Hultström (überzähliger Ausländer).

Zug – Bern 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

7073 Zuschauer (ausverkauft). – SR Wiegand/Ruprecht, Huguet/Bürgy. – Tore: 8. Wingerli (Wey) 1:0. 20. (19:05) Kovar (Kubalik, Wingerli/Powerplaytor) 2:0. 57. Wingerli (Eggenberger) 3:0 (ins leere Tor). – Strafen: 1mal 2 Minuten gegen Zug, 2mal 2 Minuten gegen Bern. – PostFinance-Topskorer: Kovar; Untersander.

Zug: Genoni; Diaz, Sklenicka; Bengtsson, Stadler; Balestra, Geisser; Moret; Martschini, Tatar, Kubalik; Wey, Senteler, Wingerli; Herzog, Kovar, Hofmann; Eggenberger, Leuenberger, Lindemann; Antenen.

Bern: Reideborn; Jakowenko, Lindholm; Untersander, Füllemann; Vermin, Rhyn; Kindschi; Merelä, Aaltonen, Marchon; Lehmann, Baumgartner, Scherwey; Schild, Müller, Alge; Levin Moser, Ritzmann, Simon Moser; Schenk.

Bemerkungen: Zug ohne Riva, Schlumpf (beide verletzt), Künzle (gesperrt) und Vozenilek (überzähliger Ausländer), Bern ohne Ejdsell, Kreis, Loeffel (alle verletzt), Graf und Häman Aktell (beide krank). Bern von 56:25 bis 56:47 ohne Torhüter.

Ambri-Piotta – Kloten 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

6149 Zuschauer. – SR Kaukokari/Gerber, Gnemmi/Bichsel. – Tore: 22. Puhakka (Leino/Unterzahltor!) 0:1. 34. Terraneo (Joly, Manix Landry) 1:1. 60. (59:52) Heed (Pestoni, Terraneo) 2:1. – Strafen: je 2mal 2 Minuten. – PostFinance-Topskorer: Bürgler; Kellenberger.

Ambri-Piotta: Senn; Virtanen, Bachmann; Heed, Terraneo; Dario Wüthrich, Zaccheo Dotti; Zgraggen; Pestoni, Heim, DiDomenico; Bürgler, Tierney, Petan; Joly, Manix Landry, De Luca; Lukas Landry, Kostner, Müller; Zwerger.

Kloten: Waeber; Wolf, Lindroth; Hausheer, Klok; Steiner, Profico; Kellenberger; Simic, Gignac, Puhakka; Meyer, Morley, Ramel; Weibel, Leino, Schreiber; Derungs, Smirnovs, Schäppi; Körbler.

Bemerkungen: Ambri-Piotta ohne Isacco Dotti, Grassi (beide verletzt) und Formenton (überzähliger Ausländer), Kloten ohne Simon Meier (verletzt). Kloten ab 59:52 ohne Torhüter.

Fribourg-Gottéron – Lugano 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0) n.V.

9280 Zuschauer (ausverkauft). – SR Borga/Hebeisen, Meusy/Gurtner. – Tore: 14. Wallmark (Sörensen, Gerber) 1:0. 27. Canonica (Fazzini, Sgarbossa) 1:1. 52. Thürkauf (Carrick) 1:2. 54. Johnson (Sörensen, Wallmark) 2:2. 63. Biasca (Kapla) 3:2. – Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Fribourg-Gottéron, 4mal 2 plus 5 Minuten (Jesper Peltonen) plus Spieldauer (Jesper Peltonen) gegen Lugano. – PostFinance-Topskorer: Sprunger; Thürkauf.

Fribourg-Gottéron: Berra; Glauser, Streule; Rathgeb, Jecker; Kapla, Johnson; Seiler; Bertschy, Schmid, Biasca; Sprunger, De la Rose, Borgström; Sörensen, Wallmark, Marchon; Nicolet, Walser, Gerber; Dorthe.

Lugano: Schlegel; Carrick, Müller; Aebischer, Dahlström; Jesper Peltonen, Alatalo; Brian Zanetti; Simion, Thürkauf, Bertaggia; Fazzini, Sgarbossa, Canonica; Kupari, Sanford, Perlini; Marco Zanetti, Morini, Cormier; Aleksi Peltonen.

Bemerkungen: Fribourg-Gottéron ohne Etter (verletzt) und Nemeth (krank), Lugano ohne Henry und Sekac (beide verletzt).

Genève-Servette – Ajoie 5:3 (0:1, 2:0, 3:2)

6003 Zuschauer. – SR Tscherrig/Staudenmann, Stalder/Duc. – Tore: 6. Robin (Nättinen) 0:1. 27. Pouliot (Saarijärvi, Charlin) 1:1. 29. Vesey (Jooris/Unterzahltor!) 2:1. 41. (40:38) Granlund (Saarijärvi, Manninen) 3:1. 48. Pouliot (Jooris, Rod/Powerplaytor) 4:1. 54. Nättinen (Devos, Mottet/Powerplaytor) 4:2 (ohne Torhüter). 59. (58:47) Devos (Gauthier) 4:3. 60. (59:44) Manninen 5:3 (ins leere Tor). – Strafen: 8mal 2 Minuten gegen Genève-Servette, 7mal 2 Minuten gegen Ajoie. – PostFinance-Topskorer: Rod; Fischer.

Genève-Servette: Charlin; Le Coultre, Saarijärvi; Rutta, Chanton; Karrer, Berni; Sutter, Ignatavicius; Puljujärvi, Manninen, Granlund; Praplan, Jooris, Vesey; Pouliot, Richard, Rod; Miranda, Hischier, Verboon.

Ajoie: Ciaccio; Honka, Friman; Pilet, Yonas Berthoud; Fischer, Pouilly; Nussbaumer; Robin, Bellemare, Nättinen; Wick, Devos, Mottet; Sopa, Gauthier, Veckaktins; Kevin Bozon, Schläpfer, Pedretti; Schmutz.

Bemerkungen: Genève-Servette ohne Tim Bozon (verletzt), Akeson und Beck (beide überzählige Ausländer), Ajoie ohne Cavalleri, Fey, Garessus, Hazen, Romanenghi, Thiry und Turkulainen (alle verletzt). Ajoie von 53:42 bis 53:48, 56:47 bis 58:46 und 59:20 bis 59:44 ohne Torhüter.

Rapperswil-Jona Lakers – SCL Tigers 5:1 (2:0, 2:0, 1:1)

4293 Zuschauer. – SR Stolc/Dipietro, Francey/Bachelut. – Tore: 4. Larsson (Fritz, Rask) 1:0. 19. Dünner (Lammer/Unterzahltor!) 2:0. 21. (20:59) Fritz 3:0. 40. (39:30) Wetter (Lammer, Honka/Powerplaytor) 4:0. 42. Strömwall (Graf, Moy) 5:0. 59. Björninen (Julian Schmutz, Meier) 5:1. – Strafen: 8mal 2 Minuten gegen Rapperswil-Jona Lakers, 9mal 2 Minuten gegen SCL Tigers. – PostFinance-Topskorer: Dünner; Pesonen.

Rapperswil-Jona Lakers: Nyffeler; Honka, Maier; Kellenberger, Larsson; Capaul, Jelovac; Henauer; Strömwall, Moy, Graf; Fritz, Rask, Taibel; Lammer, Dünner, Wetter; Hofer, Albrecht, Embacher; Zangger.

SCL Tigers: Boltshauser; Kinnunen, Riikola; Meier, Baltisberger; Erni, Guggenheim; Mathys; Julian Schmutz, Björninen, Mäenalanen; Pesonen, O'Reilly, Rohrbach; Allenspach, Felcman, Bachofner; Petrini, Salzgeber, Lapinskis; Fahrni.

Bemerkungen: Rapperswil-Jona Lakers ohne Hornecker und Jensen (beide verletzt), SCL Tigers ohne Paschoud, Petersson und Flavio Schmutz (alle verletzt).

Meistgelesen

Hamas: Israels Angriff auf Verhandlungsteam in Katar gescheitert +++ Katar: Wurden über Israels Angriff nicht vorab informiert
Trump: Studentin nach mehr als 900 Tagen Geiselhaft im Irak frei
Tausende Kameras gehackt – intime Livestreams erschüttern Italien
Versehentlicher Anruf bringt die Ermittler auf eine grausige Spur
60-Franken-Klau in Hofladen kostet Deutschen über 20'000 Franken

Videos aus dem Ressort

Super-League-Transfers – die wichtigsten Zu- und Abgänge

Super-League-Transfers – die wichtigsten Zu- und Abgänge

Das Transferkarussell dreht sich wieder. Das sind die bisher wichtigsten Wechsel der Super League.

25.06.2025

Servettes neue Sturmhoffnung

Servettes neue Sturmhoffnung

Neuzugang Samuel Mraz will sich in Genf beweisen. Er spricht über seine Entscheidung für Servette, die Ziele des Teams und seine Rolle als Offensivkraft. Trainer Häberli setzt grosse Hoffnungen in ihn.

22.07.2025

Nagelsmann: «Ich bin nicht der Trainer vom Jounalistenteam»

Nagelsmann: «Ich bin nicht der Trainer vom Jounalistenteam»

Julian Nagelsmann wehrt sich gegen die Kritik von Fans und Jounalisten nach den dürftigen Resultaten zum WM-Quali-Start.

09.09.2025

Super-League-Transfers – die wichtigsten Zu- und Abgänge

Super-League-Transfers – die wichtigsten Zu- und Abgänge

Servettes neue Sturmhoffnung

Servettes neue Sturmhoffnung

Nagelsmann: «Ich bin nicht der Trainer vom Jounalistenteam»

Nagelsmann: «Ich bin nicht der Trainer vom Jounalistenteam»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

National League. Davos gewinnt erstes Startspiel nach neun Jahren

National LeagueDavos gewinnt erstes Startspiel nach neun Jahren

National League. Biel übernimmt Dionicio fix

National LeagueBiel übernimmt Dionicio fix

Werden die ZSC Lions entthront?. Neue Gesichter, NHL-Glanz, Zuschauerboom – alles zum National-League-Start

Werden die ZSC Lions entthront?Neue Gesichter, NHL-Glanz, Zuschauerboom – alles zum National-League-Start