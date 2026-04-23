«Das Urteil ist gefällt» Das sagt Nati-Direktor Lars Weibel zum Aus von Patrick Fischer

Nati-Direktor Weibel: «Ich hätte mir für Fischer ein anderes Ende gewünscht» Nati-Direktor Lars Weibel spricht vor der Heim-WM über das Aus von Patrick Fischer, die Stimmung in der Mannschaft, den neuen Trainer Jan Cadieux und die Schweizer NHL-Spieler. 22.04.2026

Nati-Direktor Lars Weibel spricht vor der Heim-WM über das Aus von Patrick Fischer, die Stimmung in der Mannschaft, den neuen Trainer Jan Cadieux und die Schweizer NHL-Spieler.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach dem Eklat um ein gefälschtes Covid-Zertifikat ist Patrick Fischer vor der Heim-WM als Nationaltrainer freigestellt worden.

Nati-Direktor Lars Weibel spricht erstmals öffentlich über den Fall Fischer und sagt: «Ich hätte mir für ihn natürlich ein anderes Ende vorgestellt.»

Weibel ist sich aber sicher, dass Nachfolger Jan Cadieux die Nati bestmöglich auf die WM vorbereiten kann und die Mannschaft auch ohne Fischer topmotiviert auftreten wird. Mehr anzeigen

Das Aus von Patrick Fischer als Nationaltrainer so kurz vor der Heim-WM dominiert weiter die Schlagzeilen. Am Dienstag sprechen die Nati-Spieler erstmals öffentlich über Fischers Freistellung und natürlich wird beim Medienevent auch Nati-Direktor Lars Weibel zur Absetzung des Erfolgstrainers befragt.

Weibel hält sich dabei aber kurz. «Ich hätte mir für ihn natürlich ein anderes Ende vorgestellt. Aber es liegt jetzt nicht an mir, da noch einmal zu urteilen. Das Urteil ist gefällt», sagt der 51-Jährige.

Mit Jan Cadieux stand der Mann, der Fischer eigentlich erst nach der WM beerben sollte, glücklicherweise schon bereit. «Jan hat bereits grosse Turniere als Assistent mitgemacht. Er kennt die Mannschaft und die Gegebenheiten. Es hilft sicher, jetzt einen erfahrenen Mann da zu haben und keinen kompletten Neustart zu machen.»

Spezialsituation bei Philipp Kurashev

Die grosse Frage ist nun, wie sich der Fischer-Knall auf die Leistungen der Nati an der Heim-WM (Start am 15. Mai) auswirkt. Das plötzliche Aus des langjährigen Trainer hat das Team schockiert. «Die Mannschaft ist committet zum Land, die Spieler sind Schweizer, sie haben das Herz auf der rechten Seite und sind keine Festangestellten», sagt Weibel und will damit klarmachen, dass jeder Nati-Spieler auch ohne Patrick Fischer Vollgas gibt.

Noch nicht ganz klar ist, welche NHL-Spieler die Schweiz an der WM verstärken werden. «Wir haben eine Planung gemacht, welche Spieler wir aus der NHL wann gerne dabei haben möchten. Wir sind mit Hochdruck dran und haben auch schon einige Zusagen, aber noch nicht für alle. Wir sind auf gutem Weg», so Weibel.

Bei Philipp Kurashev ist die Situation aus einem anderen Grund besonders. Sein Vertrag bei den San Jose Sharks läuft aus, seine Zukunft ist noch ungewiss, erklärt der Nati-Direktor: «Seine Bereitschaft zu kommen ist logischerweise da, aber da müssen wir schauen, ob und für wie viel wir ihn versichern können und ob wir eine Versicherung finden, die das übernimmt.»

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