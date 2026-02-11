  1. Privatkunden
Ajoie stellt die meisten Spieler Diese 21 National-League-Söldner sind bei Olympia dabei

Andreas Lunghi

11.2.2026

National-League-Spieler bei Olympia
National-League-Spieler bei Olympia. Für die Slowakei: Tomas Tatar (EV Zug)

Für die Slowakei: Tomas Tatar (EV Zug)

Bild: KEYSTONE

National-League-Spieler bei Olympia. Für Tschechien: Jan Rutta (Genève-Servette HC) ...

Für Tschechien: Jan Rutta (Genève-Servette HC) ...

Bild: KEYSTONE

National-League-Spieler bei Olympia. ... Dominik Kubalik (EV Zug)

... Dominik Kubalik (EV Zug)

Bild: KEYSTONE

National-League-Spieler bei Olympia. ... Matej Stransky (HC Davos)

... Matej Stransky (HC Davos)

Bild: KEYSTONE

National-League-Spieler bei Olympia. Für Finnland: Mikko Lehtonen (ZSC Lions)

Für Finnland: Mikko Lehtonen (ZSC Lions)

Bild: KEYSTONE

National-League-Spieler bei Olympia. Für Dänemark: Nicklas Jensen (SC Rapperswil-Jona Lakers)

Für Dänemark: Nicklas Jensen (SC Rapperswil-Jona Lakers)

Bild: KEYSTONE

National-League-Spieler bei Olympia. Für Deutschland: Dominik Kahun (Lausanne HC)

Für Deutschland: Dominik Kahun (Lausanne HC)

Bild: KEYSTONE

National-League-Spieler bei Olympia. Für Lettland: Rudolfs Balcers (ZSC Lions)

Für Lettland: Rudolfs Balcers (ZSC Lions)

Bild: KEYSTONE

National-League-Spieler bei Olympia. Für Italien: Davide Fadani (EHC Kloten) ...

Für Italien: Davide Fadani (EHC Kloten) ...

Bild: KEYSTONE

National-League-Spieler bei Olympia. ... Tommaso De Luca (HC Ambri-Piotta)

... Tommaso De Luca (HC Ambri-Piotta)

Bild: KEYSTONE

National-League-Spieler bei Olympia. ... Diego Kostner (HC Ambri-Piotta)

... Diego Kostner (HC Ambri-Piotta)

Bild: KEYSTONE

National-League-Spieler bei Olympia. ... Giovanni Morini (HC Lugano)

... Giovanni Morini (HC Lugano)

Bild: KEYSTONE

National-League-Spieler bei Olympia. ... Marco Zanetti (HC Lugano)

... Marco Zanetti (HC Lugano)

Bild: KEYSTONE

National-League-Spieler bei Olympia. ... Alessandro Segafredo (r., GCK Lions)

... Alessandro Segafredo (r., GCK Lions)

Bild: KEYSTONE

National-League-Spieler bei Olympia. Für Frankreich: Antoine Keller (HC Ajoie) ...

Für Frankreich: Antoine Keller (HC Ajoie) ...

Bild: KEYSTONE

National-League-Spieler bei Olympia. ... Pierre-Édouard Bellemare (HC Ajoie)

... Pierre-Édouard Bellemare (HC Ajoie)

Bild: KEYSTONE

National-League-Spieler bei Olympia. ... Thomas Thiry (HC Ajoie)

... Thomas Thiry (HC Ajoie)

Bild: KEYSTONE

National-League-Spieler bei Olympia. ... Kevin Bozon (HC Ajoie)

... Kevin Bozon (HC Ajoie)

Bild: KEYSTONE

National-League-Spieler bei Olympia. ... Floran Douay (Lausanne HC)

... Floran Douay (Lausanne HC)

Bild: KEYSTONE

National-League-Spieler bei Olympia. ... Enzo Guebey (HC Davos)

... Enzo Guebey (HC Davos)

Bild: KEYSTONE

National-League-Spieler bei Olympia. ... Martina Neckar (EHC Chur)

... Martina Neckar (EHC Chur)

Bild: KEYSTONE

Neben der Schweizer Nati haben für das Eishockey-Turnier in Milano Cortina acht andere Nationen Spieler aus der National League aufgeboten. Eine Übersicht der Import-Spieler bei Olympia.

Andreas Lunghi

11.02.2026, 19:00

11.02.2026, 19:30

Die Schweizer Eishockey-Liga geniesst im europäischen Vergleich hohes Ansehen. Verschiedene Talente aus der Welt entscheiden sich auch im besten Sportler-Alter für ein Engagement in der Schweiz.

Wie hoch die Qualität dieser Spieler ist, zeigt sich jeweils bei den Nominationen für Grossanlässe wie die jährlich stattfindende Weltmeisterschaft oder, wie in diesem Fall, die Olympischen Spiele.

Gruppenspiele der Schweizer Männer

  • 12. Februar, 12.10 Uhr: Schweiz vs. Frankreich
  • 13. Februar, 21.10 Uhr: Kanada vs. Schweiz
  • 15. Februar, 12.10 Uhr: Schweiz vs. Tschechien
Mehr anzeigen

In Milano Cortina sind, die Schweizer ausgenommen, 21 Spieler dabei, die ihr Geld in der Schweiz verdienen. Frankreich stellt mit sieben Import-Spielern die grösste «Schweizer» Fraktion. Speziell: Mit Martin Neckar ist ein Torhüter im Kader, der hauptsächlich in der zweithöchsten Spielklasse, der Swiss League, zum Zug kommt. Der 20-Jährige ist von Langnau an Chur ausgeliehen, hat in dieser Saison bei seinem Stammklub allerdings sein Debüt in der National League gegeben.

Der Franzose ist nicht der einzige, der nicht regelmässig in der National League zum Einsatz kommt. Alessandro Segafredo von den GCK Lions, dem Farmteam der ZSC Lions, wird sich zusammen mit fünf anderen «Schweizern» das Trikot von Gastgeber Italien überstreifen.

Turnierdaten Männer

  • Gruppenphase: 11.-15. Februar
  • Playoff-Runde: 17. Februar
  • Viertelfinals: 18. Februar
  • Halbfinals: 20. Februar
  • Bronze-Spiel: 21. Februar
  • Final: 22. Februar
Mehr anzeigen

Insgesamt haben acht Nationen Spieler aus der National League aufgeboten. Die bekanntesten sind Jan Rutta (Tschechien), zweifacher Stanley-Cup-Sieger, und Tomas Tatar (Slowakei), der die Erfahrung von 983 NHL-Spielen mitbringt. Der HC Ajoie stellt die meisten Spieler (4).

Schweden, Kanada und die USA reisen als einzige Teams ausschliesslich mit NHL-Spielern nach Italien. Bei Finnland ist nur einer nicht in der besten Liga der Welt tätig: Mikko Lehtonen von den ZSC Lions.

Alle Import-Spieler bei Olympia

  • Tomas Tatar (35, Slowakei, EV Zug)
  • Jan Rutta (35, Tschechien, Genève-Servette HC)
  • Matej Stransky (32, Tschechien, HC Davos)
  • Dominik Kubalik (30, Tschechien, EV Zug)
  • Mikko Lehtonen (32, Finnland, ZSC Lions)
  • Nicklas Jensen (32, Dänemark, SC Rapperswil-Jona Lakers)
  • Dominik Kahun (30, Deutschland, Lausanne HC)
  • Rudolfs Balcers (28, Lettland, ZSC Lions)
  • Davide Fadani (25, Italien, EHC Kloten)
  • Tommaso De Luca (21, Italien, HC Ambri-Piotta)
  • Diego Kostner (33, Italien, HC Ambri-Piotta)
  • Giovanni Morini (31, Italien, HC Lugano)
  • Marco Zanetti (23, Italien, HC Lugano)
  • Alessandro Segafredo (21, Italien, GCK Lions)
  • Antoine Keller (21, Frankreich, HC Ajoie)
  • Pierre-Édouard Bellemare (40, Frankreich, HC Ajoie)
  • Thomas Thiry (28, Frankreich, HC Ajoie)
  • Kevin Bozon (30, Frankreich, HC Ajoie)
  • Floran Douay (30, Frankreich, Lausanne HC)
  • Enzo Guebey (26, Frankreich, HC Davos)
  • Martin Neckar (20, Frankreich, EHC Chur)
Mehr anzeigen

