Patrick Fischer reiste ohne Corona-Impfung an die Olympischen Spiele 2022. sda

Um zu den Olympischen Spielen 2022 in Peking reisen zu dürfen, besorgte sich Eishockey-Nati-Trainer Patrick Fischer ein gefälschtes Impfzertifikat. Doch er ist nicht der Einzige, der im Spitzensport bei Corona betrogen hat.

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Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Eishockey-Trainer Patrick Fischer gibt zu, vor den Olympischen Spielen 2022 ein gefälschtes Impfzertifikat genutzt zu haben.

Breel Embolo und andere Sportler waren ebenfalls in ähnliche Skandale verwickelt.

Der Fall zieht sich durch mehrere Sportarten, von Eishockey und Fussball bis Tennis und American Football und betrifft sowohl Spieler als auch Trainer, die während der Pandemie gegen Impfregeln verstiessen. Mehr anzeigen

Kurz vor der Heim-WM gibt Nati-Trainer Patrick Fischer zu, dass er vor den Olympischen Spielen in Peking ein gefälschtes Impfzertifikat vorlegte. Damit ist der Eishockey-Trainer in der Sportwelt jedoch nicht alleine.

Breel Embolo

Der Stürmer sorgte während der Corona-Pandemie gleich mehrfach für Schlagzeilen. 2021 nahm er an einer illegalen Party teil, wofür er eine hohe Geldbusse kassierte. Im Frühjahr 2024 war sein Name Teil einer Anklageschrift vor dem Basler Gericht. Embolo soll gefälschte Covid-Zertifikate von einem Basler Hells Angel gekauft haben.

Breel Embolo nahm es mit Corona ebenfalls nicht so genau. sda

Markus Anfang

Zuletzt stand der Deutsche Fussballtrainer bei Fortuna Düsseldorf unter Vertrag. Doch auch Markus Anfang sorgte 2021 für Schlagzeilen. Damals war er als Trainer bei Werder Bremen unter Vertrag. Anfang wurde die Nutzung gefälschter Impfzertifikate vorgeworfen, die er zu Beginn jedoch von sich wies. Monate später gestand er den Betrug schliesslich doch noch.

Novak Djokovic

Der serbische Tennisspieler durfte aufgrund einer medizinischen Ausnahmegenehmigung 2022 ungeimpft an den Australian Open teilnehmen. Aufgrund von später erkannten Unstimmigkeiten seiner Dokumente und seines Impfstatus wurde er schliesslich noch vor Turnierstart des Landes verwiesen.

Das serbische Tennis-Ass Novak Djokovic erhielt 2022 Australien-Verbot. Aaron Favila/AP/dpa

Antonio Brown

Der ehemalige NFL-Star wurde 2021 für drei Spiele gesperrt. Nachdem die NFL feststellen konnte, dass er und zwei weitere Spieler der Tampa Bay Buccaneers falsche Impfnachweise vorlegten.

Urs Kryenbühl und Ralph Weber

Die Skifahrer Kryenbühl und Weber erkrankten an Covid und sprachen sich gegen eine Impfung aus. Um 2021 nach Beaver Creek in Kanada einreisen zu können, nahmen sie grosse Strapazen auf sich, um die damals geltenden Einreisebestimmungen zu umgehen. Allerdings machten ihnen die fehlenden Impfzertifikate einen Strich durch die Rechnung. So verpassten die beiden das Rennen.

Aaron Rodgers

Der Star-Quarterback versuchte, ähnlich wie Antonio Brown, die Regeln zu umgehen. Doch anders als Brown bediente sich Rodgers nicht an gefälschten Impfnachweisen, sondern er verwies einfach darauf, dass er aufgrund einer vorausgehenden Corona-Erkrankung bereits immunisiert sei.