  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Revanche gelungen Genf gewinnt das Léman-Derby gegen Lausanne

SDA

12.10.2025 - 16:48

Genfer Jubel gegen Lausanne
Genfer Jubel gegen Lausanne
Keystone

Genève-Servette feiert den zweiten Sieg unter dem neuen Trainer Ville Peltonen. Die Genfer gewinnen das Léman-Derby gegen Lausanne 5:3.

Keystone-SDA

12.10.2025, 16:48

12.10.2025, 16:51

Es war eine Schmach, die Genève-Servette Mitte September über sich ergehen lassen musste. Gleich mit 0:11 mussten sie sich damals dem Lausanne HC geschlagen geben. Es war ein erster Nagel im Sarg des mittlerweile entlassenen Yorick Treille an der Bande.

Unter dessen Nachfolger Ville Peltonen läuft es den Grenat bisher deutlich besser. Mit 5:3 setzten sich die Genfer am Sonntagnachmittag in einer abermals spektakulären Partie durch und feierten unter dem finnischen Coach den zweiten Sieg de suite. Théo Rochette gelangen zwar wie beim Lausanner Schützenfest abermals drei Treffer, nach dessen zwischenzeitlichem Führungstor zum 3:2 (30.) wussten die Genfer aber diesmal zu reagieren.

Josh Jooris und Simas Ignatavicius wendeten die Partie innert sieben Minuten noch vor der zweiten Pause wieder zu Gunsten des Heimteams. Und der erste Treffer des jungen Letten mit Schweizer Lizenz, der in zehn Tagen seinen 18. Geburtstag feiert, sollte der siegbringende sein.

Markus Granlund traf in den Schlusssekunden ins leere Tor und besiegelte die vierte Niederlage des LHC in der Meisterschaft in Serie.

Telegramm

Genève-Servette – Lausanne 5:3 (1:1, 3:2, 1:0)

7135 Zuschauer. – SR Borga/Ströbel, Francey/Humair. – Tore: 5. Puljujärvi (Manninen) 1:0. 18. Rochette (Oksanen, Riat) 1:1. 23. Berni (Puljujärvi, Vesey) 2:1. 25. Rochette (Brännström, Oksanen) 2:2. 30. Rochette (Czarnik, Caggiula/Powerplaytor) 2:3. 37. (36:10) Jooris (Sutter) 3:3. 38. (37:21) Ignatavicius (Bozon, Pouliot) 4:3. 60. (59:39) Granlund 5:3 (ins leere Tor). – Strafen: 6mal 2 Minuten gegen Genève-Servette, 5mal 2 Minuten gegen Lausanne. – PostFinance-Topskorer: Manninen; Czarnik.

Genève-Servette: Charlin; Sutter, Chanton; Saarijärvi, Berni; Schneller, Le Coultre; Karrer; Praplan, Manninen, Granlund; Puljujärvi, Jooris, Vesey; Bozon, Pouliot, Ignatavicius; Miranda, Verboon, Rod.

Lausanne: Pasche; Brännström, Marti; Niku, Sansonnens; Vouardoux, Fiedler; Haas; Zehnder, Czarnik, Caggiula; Riat, Rochette, Oksanen; Fuchs, Jäger, Kahun; Hügli, Bougro, Prassl; Holdener.

Bemerkungen: Genève-Servette ohne Beck, Hischier, Richard, Rutta (alle verletzt) und Akeson (überzähliger Ausländer), Lausanne ohne Baragano, Douay, Heldner und Suomela (alle verletzt). Lausanne von 58:05 bis 59:39 ohne Torhüter.

Meistgelesen

Orcas versenken Segeljacht vor Portugals Küste
«Wir sehen, dass Russland Angst hat»: Selenskyj spricht mit Trump über Tomahawks
18 verletzte Polizisten bei unbewilligter Palästina-Demo in Bern

Videos aus dem Ressort

Yakin vor Slowenien-Spiel: «Wir werden hoch attackieren und wollen vorwärts spielen»

Yakin vor Slowenien-Spiel: «Wir werden hoch attackieren und wollen vorwärts spielen»

Murat Yakin spricht an der Pressekonferenz vor dem Slowenien-Spiel über den kommenden Gegner in der WM-Qualifikation und sagt, was er von seinen Nati-Spielern erwartet.

12.10.2025

Meier mit Tor gegen Tampa Bay Lightning

Meier mit Tor gegen Tampa Bay Lightning

12.10.2025

Hischier trifft gegen Tampa Bay Lightning

Hischier trifft gegen Tampa Bay Lightning

12.10.2025

Yakin vor Slowenien-Spiel: «Wir werden hoch attackieren und wollen vorwärts spielen»

Yakin vor Slowenien-Spiel: «Wir werden hoch attackieren und wollen vorwärts spielen»

Meier mit Tor gegen Tampa Bay Lightning

Meier mit Tor gegen Tampa Bay Lightning

Hischier trifft gegen Tampa Bay Lightning

Hischier trifft gegen Tampa Bay Lightning

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Davos – Bern 2:1. Davoser Nachlässigkeiten werden nicht bestraft

Davos – Bern 2:1Davoser Nachlässigkeiten werden nicht bestraft

Ajoie – Lugano 1:2. Auch Turkulainen kann nicht zaubern für Ajoie

Ajoie – Lugano 1:2Auch Turkulainen kann nicht zaubern für Ajoie

NHL im Video. Hischier, Meier und Suter Torschützen und Sieger

NHL im VideoHischier, Meier und Suter Torschützen und Sieger