Genève-Servette feiert den zweiten Sieg unter dem neuen Trainer Ville Peltonen. Die Genfer gewinnen das Léman-Derby gegen Lausanne 5:3.

Es war eine Schmach, die Genève-Servette Mitte September über sich ergehen lassen musste. Gleich mit 0:11 mussten sie sich damals dem Lausanne HC geschlagen geben. Es war ein erster Nagel im Sarg des mittlerweile entlassenen Yorick Treille an der Bande.

Unter dessen Nachfolger Ville Peltonen läuft es den Grenat bisher deutlich besser. Mit 5:3 setzten sich die Genfer am Sonntagnachmittag in einer abermals spektakulären Partie durch und feierten unter dem finnischen Coach den zweiten Sieg de suite. Théo Rochette gelangen zwar wie beim Lausanner Schützenfest abermals drei Treffer, nach dessen zwischenzeitlichem Führungstor zum 3:2 (30.) wussten die Genfer aber diesmal zu reagieren.

Josh Jooris und Simas Ignatavicius wendeten die Partie innert sieben Minuten noch vor der zweiten Pause wieder zu Gunsten des Heimteams. Und der erste Treffer des jungen Letten mit Schweizer Lizenz, der in zehn Tagen seinen 18. Geburtstag feiert, sollte der siegbringende sein.

Markus Granlund traf in den Schlusssekunden ins leere Tor und besiegelte die vierte Niederlage des LHC in der Meisterschaft in Serie.

Telegramm

Genève-Servette – Lausanne 5:3 (1:1, 3:2, 1:0)

7135 Zuschauer. – SR Borga/Ströbel, Francey/Humair. – Tore: 5. Puljujärvi (Manninen) 1:0. 18. Rochette (Oksanen, Riat) 1:1. 23. Berni (Puljujärvi, Vesey) 2:1. 25. Rochette (Brännström, Oksanen) 2:2. 30. Rochette (Czarnik, Caggiula/Powerplaytor) 2:3. 37. (36:10) Jooris (Sutter) 3:3. 38. (37:21) Ignatavicius (Bozon, Pouliot) 4:3. 60. (59:39) Granlund 5:3 (ins leere Tor). – Strafen: 6mal 2 Minuten gegen Genève-Servette, 5mal 2 Minuten gegen Lausanne. – PostFinance-Topskorer: Manninen; Czarnik.

Genève-Servette: Charlin; Sutter, Chanton; Saarijärvi, Berni; Schneller, Le Coultre; Karrer; Praplan, Manninen, Granlund; Puljujärvi, Jooris, Vesey; Bozon, Pouliot, Ignatavicius; Miranda, Verboon, Rod.

Lausanne: Pasche; Brännström, Marti; Niku, Sansonnens; Vouardoux, Fiedler; Haas; Zehnder, Czarnik, Caggiula; Riat, Rochette, Oksanen; Fuchs, Jäger, Kahun; Hügli, Bougro, Prassl; Holdener.

Bemerkungen: Genève-Servette ohne Beck, Hischier, Richard, Rutta (alle verletzt) und Akeson (überzähliger Ausländer), Lausanne ohne Baragano, Douay, Heldner und Suomela (alle verletzt). Lausanne von 58:05 bis 59:39 ohne Torhüter.