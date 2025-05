Giancarlo Chanton (in rot) scheidet als einer von drei Verteidigern kurz vor der WM aus dem erweiterten WM-Kader aus. Keystone

Vor den Länderspielen in Brünn gegen Finnland (Samstag) und Tschechien (Sonntag) reduziert Eishockey-Nationalcoach Patrick Fischer sein Kader. Drei Verteidiger reisen nicht mit nach Tschechien.

Romain Loeffel bestand offenbar in Kloten einen Test nicht. Er gelangte bei der 1:2-Niederlage wegen einer nicht näher definierten Verletzung an der Seite von Sven Jung in der zweiten Verteidigung erstmals wieder zum Einsatz. Am Freitagmittag vermeldete der Eishockeyverband, dass Loeffel verletzungsbedingt die Reise nach Brünn nicht mehr mitmacht.

Ebenfalls ausgeschieden aus dem erweiterten WM-Kader sind der 22-jährige Giancarlo Chanton und der 25-jährige Dario Wüthrich. Beide spielten am Donnerstag in der vierten Verteidigungslinie und schafften es noch nie an eine Weltmeisterschaft.

Die Schweiz reiste mit drei Goalies, acht Verteidigern und 15 Stürmern nach Brünn ans tschechische Vierländerturnier. Entweder am Sonntagabend oder am Montag wird Nationalcoach Patrick Fischer sein Team für die WM in Dänemark und Schweden benennen, wobei noch Akteure aus der NHL erwartet werden.

