Kasperi Kapanen (rechts) schiesst die Oilers mit seinem Overtime-Goal in die Halbfinals. Keystone

Die Edmonton Oilers erreichen als erstes Team die Halbfinals der NHL-Playoffs. Sie bezwingen die Vegas Golden Knights im fünften Spiel 1:0 und entscheiden die Best-of-7-Serie mit 4:1 Siegen für sich.

Keystone-SDA SDA

Matchwinner für den letztjährigen Stanley-Cup-Finalisten war Kasperi Kapanen. Der Finne erzielte in der 8. Minute der Verlängerung das einzige und entscheidende Tor in Las Vegas. Edmontons Torhüter Stuart Skinner feierte mit 24 Paraden einen Shutout. Beim ausgeschiedenen Heimteam war Akira Schmid einmal mehr Ersatzgoalie.

Im Final der Western Conference treffen die Oilers entweder auf die Winnipeg Jets mit Nino Niederreiter oder die Dallas Stars mit Lian Bichsel. Dallas führt in der Serie mit 3:1 Siegen und könnte in der Nacht auf Freitag mit einem Auswärtserfolg alles klar machen.

Im Osten fehlt den Florida Panthers noch ein Sieg zum Halbfinaleinzug. Der amtierende Stanley-Cup-Champion gewann mit einem souveränen 6:1 zum dritten Mal in Folge gegen die Toronto Maple Leafs und führt in der Serie nun mit 3:2. Sechs verschiedene Spieler zeichneten für die Tore der Gäste in Toronto verantwortlich.