Doppeltorschütze Ein 16-Jähriger führt Biel zurück in die Erfolgsspur

SDA

19.11.2025 - 22:46

Der 16-jährige Jonah Neuenschwander erzielt beim 4:3-Sieg von Biel gegen Ajoie seine ersten beiden Tore in der National League
Der 16-jährige Jonah Neuenschwander erzielt beim 4:3-Sieg von Biel gegen Ajoie seine ersten beiden Tore in der National League
Keystone

Der EHC Biel trifft nach acht torlosen Dritteln wieder und beendet mit einem 4:3 n.V. gegen Schlusslicht Ajoie seine Negativserie. Der 16-jährige Jonah Neuenschwander glänzt als zweifacher Torschütze.

Keystone-SDA

19.11.2025, 22:46

20.11.2025, 06:51

Nach der 0:6-Pleite am Samstag in Lugano hatte Biels Sportchef Martin Steinegger klare Worte an die Mannschaft gerichtet. Zumindest zu Beginn der Auswärtspartie in Pruntrut schien die Ansage jedoch ihre Wirkung verfehlt zu haben. Der Tabelllenletzte Ajoie führte nach Toren von Gael Christe, Jerry Turkulainen und Anttoni Honka nach knapp 21 Minuten 3:0.

Dann läutete Jonah Neuenschwander im Jura-Derby die Bieler Aufholjagd ein. Der 16-jährige Stürmer, der als zukünftiger NHL-Draft gehandelt wird, beendete nach 182 Minuten und 28 Sekunden ohne Bieler Treffer die Torflaute seines Teams. Keine fünf Minuten nach seiner Torpremiere in der National League doppelte der Teenager nach und verkürzte auf 2:3.

Zu Beginn des Schlussdrittels glich der Schwede Marcus Sylvegard während einer fünfminütigen Überzahlsituation für die Gäste die Partie zum 3:3 aus. In der Verlängerung machte Biels Captain Gaëtan Haas mit seinem fünften Saisongoal die Wende und damit der Befreiungsschlag nach zuvor vier Niederlagen in Serie perfekt.

In der Rangliste rückt Biel dank den zwei gewonnenen Punkten vom 13. in den 10. Rang vor. Derweil verpasste es der Tabellenletzten Ajoie, zum ersten Mal in dieser Saison zwei Spiele hintereinander zu gewinnen.

Telegramm und Tabelle

Ajoie – Biel 3:4 (2:0, 1:2, 0:1, 0:1) n.V.

4178 Zuschauer. – SR Dipietro/Sjoqvist (SWE), Bürgy/Humair. – Tore: 13. Christe (Turkulainen) 1:0. 15. Turkulainen (Bozon, Bellemare) 2:0. 21. (20:23) Honka (Turkulainen) 3:0. 26. Neuenschwander (Sablatnig, Hultström) 3:1. 31. Neuenschwander (Cattin) 3:2. 47. Sylvegard (Andersson/Powerplaytor) 3:3. 64. Haas (Rajala) 3:4. – Strafen: 5mal 2 plus 5 Minuten (Wick) plus Spieldauer (Wick) gegen Ajoie, 5mal 2 Minuten gegen Biel. – PostFinance-Topskorer: Honka; Rajala.

Ajoie: Keller; Christe, Honka; Fischer, Nussbaumer; Friman, Berthoud; Fey, Pilet; Hazen, Gauthier, Mottet; Turkulainen, Bellemare, Bozon; Robin, Wick, Cavalleri; Sopa, Romanenghi, Pedretti.

Biel: Säteri; Hultström, Zryd; Laaksonen, Stampfli; Grossmann, Blessing; Dionicio; Hofer, Haas, Rajala; Sylvegard, Neuenschwander, Andersson; Cattin, Cajka, Kneubuehler; Braillard, Christen, Sablatnig; Bärtschi.

Bemerkungen: Ajoie ohne Garessus, Nättinen, Thiry (alle verletzt) und Devos (überzähliger Ausländer), Biel ohne Müller (verletzt) und Sallinen (überzähliger Ausländer).

Videos aus dem Ressort

19.11.2025

19.11.2025

19.11.2025

