und herzlich willkommen zum zweiten Spiel der Schweizer Nati an der Hockey-WM in Schweden und Dänemark. Nach dem spektakulären Spiel gegen Tschechien am Freitag (4:5-Niederlage nach Verlängerung) wollen die Schweizer am Samstagabend gegen Gastgeber Dänemark den ersten Sieg einfahren. Ob das gelingt? Um 20:20 Uhr geht's los.