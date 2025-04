Marco Bayer steht kurz vor seinem ersten Meistertitel als Trainer. Keystone

Die ZSC Lions haben am Donnerstag die erste von drei Chancen, ihren Meistertitel erfolgreich zu verteidigen. Für Interimstrainer Marco Bayer wäre es innert zwei Monaten der zweite grosse Titel.

Für Interimscoach Marco Bayer ist die zweite Trophäe damit zum Greifen nah. Erst vor knapp vier Monaten übernahm er das Team nach dem Rücktritt von Marc Crawford, im Februar führte er die Lions schon zum Gewinn der Champions Hockey League.

«Ich geniesse jeden Moment, Trainer dieses Teams zu sein, versuche mit meiner Art, auf der Bank Ruhe zu vermitteln und Vertrauen zu geben», sagte Bayer kürzlich. Mehr anzeigen

Am 30. Dezember gaben die ZSC Lions den Rücktritt von Cheftrainer Marc Crawford bekannt. Der Kanadier verliess den Verein aus gesundheitlichen Gründen. «Als Klub bedauern das zutiefst, haben aber volles Verständnis und grossen Respekt für seinen mutigen Schritt», liessen die Lions in einer Mitteilung verlauten. Und kündigten an, dass bis zum Saisonende Marco Bayer die Mannschaft übernehmen wird. Bis zu diesem Zeitpunkt war Bayer Trainer des ZSC-Farmteams GCK Lions.

Die Beförderung zum Interimscoach bei den ZSC Lions war der bisherige Höhepunkt in der Trainerlaufbahn des 52-Jährigen, der sich stetig nach oben arbeitete. Seine erste Station als Headcoach war 2011 die U17 von Kloten. Ein Jahr später übernahm er die U20.

Von 2015 bis 2017 trainierte er die gleiche Stufe in Bern, ehe er als Assistent der ersten Mannschaft zu den SCL Tigers zurückkehrte. Dort hatte er 2009 in gleicher Funktion die Trainerkarriere begonnen.

Von 2020 bis 2022 amtete er bei den Emmentalern als Sportchef. Dann ging er zum Schweizer Verband, bei dem er unter anderem als Headcoach der U20 Erfahrungen sammelte. In der Saison 2023/24 führte er die GCK Lions dann überraschend in den Playoff-Final der Swiss League.

«Ich geniesse jeden Moment»

Von diesem gut gefüllten Rucksack profitiert Bayer nun. Er wirkt enorm entspannt. «Es gibt nichts Schöneres als die Playoffs», sagt der Zürcher. «Ich geniesse jeden Moment, Trainer dieses Teams zu sein, versuche mit meiner Art, auf der Bank Ruhe zu vermitteln und Vertrauen zu geben. Das braucht die Mannschaft. Wenn dich jemand positiv unterstützt, dann gehst du gelöster und mit Überzeugung aufs Eis. So funktioniere ich.»

Zwar ist noch nicht klar, ob Bayer auch in der nächsten Saison an der Bande der ZSC Lions stehen wird oder ob er zum Farmteam zurückkehrt. Die Argumente sprechen jedoch für ihn, zumal er das Team schon zum Triumph in der Champions Hockey League geführt hat.

Erster Meisterpuck am Donnerstag

Es ist aktuell schwer vorstellbar, dass die Lions den Meistertitel nicht erfolgreich verteidigen, zu abgeklärt treten sie auf. «Die Ausgangslage ist sicher komfortabel, aber gewonnen haben wir noch nichts», sagte Bayer, als es in der Playoff-Finalserie 2:0 gestanden hatte.

Nun führen die Lions 3:1 und haben am Donnerstagabend die erste von drei Chancen, ihren Meistertitel erfolgreich zu verteidigen. Für Bayer wäre es nach dem Champions-League-Triumph im Februar innert Kürze der zweite grosse Titel als Interimscoach. Und es wäre auch ein Titel für Marc Crawford.

Entschieden ist aber noch nichts. Schliesslich hat Qualifikationssieger Lausanne in diesen Playoffs schon mehrfach Kämpferqualitäten bewiesen, unter anderem drehten die Waadtländer im Halbfinal gegen Fribourg-Gottéron schon ein 1:3. Mit einem Heimsieg würden sie sich am Samstag in Zürich ein Spiel 6 erkämpfen. Die Partie beginnt wie gewohnt um 20.00 Uhr.