  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Nati-Stimmen zu Olympia-Bronze «Es war eine lange Reise – das jetzt geschafft zu haben, ist unglaublich»

SDA

19.2.2026 - 21:18

Alina Müller schreibt das nächste Olympia-Märchen - Gallery
Alina Müller schreibt das nächste Olympia-Märchen - Gallery. Alina Müller nach dem siegbringenden Tor in der Verlängerung

Alina Müller nach dem siegbringenden Tor in der Verlängerung

Bild: Keystone

Alina Müller schreibt das nächste Olympia-Märchen - Gallery. Wenig später verschwindet die Siegtorschützin unter der Schweizer Jubeltraube

Wenig später verschwindet die Siegtorschützin unter der Schweizer Jubeltraube

Bild: Keystone

Alina Müller schreibt das nächste Olympia-Märchen - Gallery. Wie Alina Müller war auch Captain Lara Stalder 2014 in Sotschi beim ersten Gewinn von Olympia-Bronze schon dabei

Wie Alina Müller war auch Captain Lara Stalder 2014 in Sotschi beim ersten Gewinn von Olympia-Bronze schon dabei

Bild: Keystone

Alina Müller schreibt das nächste Olympia-Märchen - Gallery. Die Schweizer Torhüterin Andrea Brändli (rechts) legt sich nach Spielschluss mit Teamkolleginnen aufs Eis

Die Schweizer Torhüterin Andrea Brändli (rechts) legt sich nach Spielschluss mit Teamkolleginnen aufs Eis

Bild: Keystone

Alina Müller schreibt das nächste Olympia-Märchen - Gallery. Schön aufgereiht lassen sich die Schweizerinnen nach dem Gewinn von Olympia-Bronze feiern

Schön aufgereiht lassen sich die Schweizerinnen nach dem Gewinn von Olympia-Bronze feiern

Bild: Keystone

Alina Müller schreibt das nächste Olympia-Märchen - Gallery. An der Unterstützung in der Santagiulia Arena in Mailand fehlte es den Schweizerinnen nicht

An der Unterstützung in der Santagiulia Arena in Mailand fehlte es den Schweizerinnen nicht

Bild: Keystone

Alina Müller schreibt das nächste Olympia-Märchen - Gallery. Zwei Schweizer Fans feuern ihr Team an

Zwei Schweizer Fans feuern ihr Team an

Bild: Keystone

Alina Müller schreibt das nächste Olympia-Märchen - Gallery
Alina Müller schreibt das nächste Olympia-Märchen - Gallery. Alina Müller nach dem siegbringenden Tor in der Verlängerung

Alina Müller nach dem siegbringenden Tor in der Verlängerung

Bild: Keystone

Alina Müller schreibt das nächste Olympia-Märchen - Gallery. Wenig später verschwindet die Siegtorschützin unter der Schweizer Jubeltraube

Wenig später verschwindet die Siegtorschützin unter der Schweizer Jubeltraube

Bild: Keystone

Alina Müller schreibt das nächste Olympia-Märchen - Gallery. Wie Alina Müller war auch Captain Lara Stalder 2014 in Sotschi beim ersten Gewinn von Olympia-Bronze schon dabei

Wie Alina Müller war auch Captain Lara Stalder 2014 in Sotschi beim ersten Gewinn von Olympia-Bronze schon dabei

Bild: Keystone

Alina Müller schreibt das nächste Olympia-Märchen - Gallery. Die Schweizer Torhüterin Andrea Brändli (rechts) legt sich nach Spielschluss mit Teamkolleginnen aufs Eis

Die Schweizer Torhüterin Andrea Brändli (rechts) legt sich nach Spielschluss mit Teamkolleginnen aufs Eis

Bild: Keystone

Alina Müller schreibt das nächste Olympia-Märchen - Gallery. Schön aufgereiht lassen sich die Schweizerinnen nach dem Gewinn von Olympia-Bronze feiern

Schön aufgereiht lassen sich die Schweizerinnen nach dem Gewinn von Olympia-Bronze feiern

Bild: Keystone

Alina Müller schreibt das nächste Olympia-Märchen - Gallery. An der Unterstützung in der Santagiulia Arena in Mailand fehlte es den Schweizerinnen nicht

An der Unterstützung in der Santagiulia Arena in Mailand fehlte es den Schweizerinnen nicht

Bild: Keystone

Alina Müller schreibt das nächste Olympia-Märchen - Gallery. Zwei Schweizer Fans feuern ihr Team an

Zwei Schweizer Fans feuern ihr Team an

Bild: Keystone

Die Schweizer Hockey-Frauen schaffen, wovon auch die Männer geträumt haben: Sie gewinnen am olympischen Turnier in Mailand eine Medaille – die zweite bronzene nach Sotschi 2014. Wieder erzielt Alina Müller das entscheidende Tor.

Keystone-SDA

19.02.2026, 21:18

19.02.2026, 21:20

Was für ein Märchen, was für eine Willensleistung! Zwölf Jahre nachdem sie die Schweizerinnen als 15-Jährige im Spiel um Bronze in Sotschi zum Sieg (4:3) geschossen hatte, wiederholt sich die Geschichte für Alina Müller und ihr Team in Mailand. Wieder heisst der Gegner im Spiel um alles oder nichts Schweden. Doch diesmal ist die Dramaturgie noch grösser.

Sieg in der Overtime. Alina Müller schiesst die Schweizer Eishockey-Nati zu Olympia-Bronze

Sieg in der OvertimeAlina Müller schiesst die Schweizer Eishockey-Nati zu Olympia-Bronze

Wie bereits im Viertelfinal gegen Finnland (1:0) und im Halbfinal gegen Kanada (1:2) müssen die Schweizerinnen am Ende der regulären Spielzeit in Unterzahl antreten. Erneut überstehen sie die Strafe unbeschadet und schöpfen Mut für die Verlängerung. «Das Gefühl kam auf: Jetzt holen wir diese Medaille», sagt Ivana Wey.

Ausgerechnet Wey, die in der 27. Minute beim Stand von 0:0 einen Penalty vergeben hatte, legte 51 Sekunden vor Ablauf der Verlängerung im Zusammenspiel mit Alina Müller das Siegtor auf. «Das war ein unglaubliches Gefühl», beschreibt die 19-jährige Luzernerin den Moment, als Müller das siegbringende 2:1 gelingt. Die Partie habe sich wie eine Achterbahnfahrt angefühlt. Und: «Es war wichtig, dass wir nie aufgehört haben, daran zu glauben.»

Widerstände überwunden

Weys verschossener Penalty und das Ausbügeln einer vermeidbaren Strafe von Lutz in der Offensivzone kurz vor Ende der regulären Spielzeit sind nicht die einzigen Widerstände, die das Schweizer Team auf dem Weg zu Bronze überwinden muss. In einem engen Schlagabtausch gehen die Schwedinnen kurz nach Spielhälfte 1:0 in Führung. Verteidigerin Mira Jungaker erwischt die ansonsten erneut starke Andrea Brändli (32 Paraden) im Schweizer Tor mit einem präzisen Schlenzer.

Doch die Schweizerinnen bleiben ruhig. «Wir sind im Moment geblieben und haben weiter an unsere Chance geglaubt», sagt Captain Lara Stalder, die wie Müller bereits 2014 Teil des Bronze-Teams war. Nur vier Minuten nach dem 0:1 gleicht Sinja Leemann auf Zuspiel von Alina Marti die Partie wieder aus.

Abschied mit Olympia-Bronze?. Nati-Coach Muller: «Vielleicht ist die Zeit gekommen, nun zu gehen»

Abschied mit Olympia-Bronze?Nati-Coach Muller: «Vielleicht ist die Zeit gekommen, nun zu gehen»

Alina Müller powert ohne Ende

In der Verlängerung ist es eindrücklich, mit welcher Vehemenz Alina Müller die Entscheidung erzwingen will. Die einzige Schweizerin in der nordamerikanischen Profiliga PWHL steht beinahe pausenlos auf dem Eis, lanciert Angriff um Angriff – bis sie kurz vor dem Penaltyschiessen mit ihrem vierten Turniertor für Ekstase im Schweizer Team sorgt. Erst fliegen ihre Handschuhe durch die Luft, wenig später auch der Helm, bevor sie inmitten ihrer Teamkolleginnen in der Schweizer Jubeltraube verschwindet.

«Ich kann es noch nicht richtig fassen», sagt Alina Müller, dass sich ihr olympisches Märchen zwölf Jahre später wiederholt. «Es war eine lange Reise. Das jetzt geschafft zu haben, ist unglaublich.»

Auf die Frage, was dieser Erfolg für das Schweizer Frauen-Eishockey auslösen könnte, sagt die 27-jährige Winterthurerin: «Ich hoffe viel – mehr als 2014. Was momentan im Frauensport passiert, ist unglaublich. Vor ein paar Jahren hätten hier ein paar Hundert Leute zugeschaut, heute war das Stadion (mit 8243 Zuschauern) fast voll. Es macht riesigen Spass. Ich versuche, meinen Teil dazu beizutragen, andere machen das Gleiche neben dem Eis. Hoffentlich können wir zusammen Grosses bewegen.»

Das könnte dich auch interessieren

Reto Suri zieht nach dem Viertelfinal-Aus der Hockey-Nati Fazit

Reto Suri zieht nach dem Viertelfinal-Aus der Hockey-Nati Fazit

Im Gespräch mit blue Sport zieht der WM-Silberheld von 2013 Reto Suri Fazit nach dem Viertelfinal-Aus der Eishockey-Nati an den Olympischen Spielen in Milano Cortina.

19.02.2026

Meistgelesen

Andrew wieder auf freiem Fuss +++ Trump nennt Festnahme «eine Schande»
Marco Odermatt gönnt sich einen Skitag im Tessiner Tiefschnee
Was Diana über Andrew sagte – und warum sie ihm misstraute
ARD-Kommentator entfacht mit Spruch über Olympia-Athletin heftige Kritik
Vonn verlor am Tag nach ihrem Sturz auch noch ihren Hund

Mehr Olympia

Legendäre Olympia-Momente. Raufbold Collombin landet in Sapporo im Gefängnis

Legendäre Olympia-MomenteRaufbold Collombin landet in Sapporo im Gefängnis

Hockey-Nati verpasst Halbfinale. «Eine unerklärliche Passivität» – Reto Suri analysiert Olympia-Aus

Hockey-Nati verpasst Halbfinale«Eine unerklärliche Passivität» – Reto Suri analysiert Olympia-Aus

«Weiss nicht, wie ich das mache». Wieder lässt Gold-Jägerin Fatton die grosse Favoritin hinter sich

«Weiss nicht, wie ich das mache»Wieder lässt Gold-Jägerin Fatton die grosse Favoritin hinter sich

Zwei freie Sitze. Dario Cologna verpasst die Wahl in die IOC-Athletenkommission

Zwei freie SitzeDario Cologna verpasst die Wahl in die IOC-Athletenkommission

«Bin vom Sofa gekippt». ARD-Kommentator entfacht mit Spruch über Olympia-Athletin heftige Kritik

«Bin vom Sofa gekippt»ARD-Kommentator entfacht mit Spruch über Olympia-Athletin heftige Kritik