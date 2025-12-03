  1. Privatkunden
Champions Hockey League EV Zug nach Viertelfinal-Hinspiel in Rücklage

SDA

3.12.2025 - 19:56

Mike Künzle erzielte am Mittwoch in Rauma das einzige Goal des EV Zug.
Mike Künzle erzielte am Mittwoch in Rauma das einzige Goal des EV Zug.
Keystone

Die Chancen, dass nach Servette (2024) und den ZSC Lions (2025) wieder ein Schweizer Klub die Champions Hockey League gewinnt, sind nicht mehr gut. Zug verliert das Viertelfinal-Hinspiel in Rauma 1:3.

Keystone-SDA

03.12.2025, 19:56

03.12.2025, 20:03

Die Finnen setzten sich verdientermassen durch. Sie waren lange das dominierende Team. Erst als im Schlussabschnitt der EV Zug mehr riskierte und mehr wagte, fanden die Innerschweizer besser ins Spiel. Resultatmässig zahlte sich die Steigerung indessen nicht mehr aus.

Zwar verkürzte Mike Künzle zu Beginn des Schlussabschnitts in Überzahl auf 1:2. Nur 134 Sekunden später liessen die Zuger aber drei Finnen gegen bloss einen Verteidiger und Leonardo Genoni zulaufen, und Ponthus Westerberg schloss diesen Konter mit dem 3:1 für Lukko Rauma ab.

Genoni hütete nach fast zwei Wochen erstmals wieder das Zuger Tor. Beim ersten Goal liess Genoni abprallen; beim zweiten Treffer liess er sich auf der Fanghandseite erwischen.

Vor drei Jahren scheiterte der EV Zug in seiner bislang erfolgreichsten Kampagne in der Champions Hockey League in den Halbfinals an Tappara Tampere. Damals konnten die Zuger im Rückspiel daheim einen Zwei-Tore-Rückstand aus dem Hinspiel nicht wettmachen (0:2 und 2:3).

