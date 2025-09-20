  1. Privatkunden
National League Ewan Huet hext Kloten zum Sieg ++ Klatschen für Bern und Zug ++ Davos bleibt makellos

SDA

20.9.2025 - 22:27

Ewan Huet debütierte am Samstag in der National League mit einem Sieg.
Ewan Huet debütierte am Samstag in der National League mit einem Sieg.
Bild: Keystone

Hand aufs Herz: Kennen sie Ewan Huet? Der 20-jährige Goalie, Sohn des grossen Stanley-Cup-Gewinners (2010 mit Chicago) Cristobal Huet, kommt mit Kloten zum Debüt und gewinnt in Lausanne 5:2.

Keystone-SDA

20.09.2025, 22:27

20.09.2025, 22:40

Ewan Huet hütete für Kloten in Lausanne das Tor, weil sich der Stammgoalie Ludovic Waeber vor einer Woche in Genf schwer verletzt hat (Schulter). Der 20-Jährige bestritt sein zweites Spiel in dieser Saison. Im ersten hatte er mit Thurgau in der Swiss League geglänzt. Ewan Huet glänzte auch bei seinem Debüt in der höchsten Spielklasse mit 34 Paraden. Und in der 40. Minute bereitete er mit einem Assist über das gesamte Spielfeld das 5:2 von Harrison Schreiber vor.

Besonders speziell war der Abend für die Familie Huet, weil Ewan Huet aus der Nachwuchsabteilung Lausannes stammt. Er spielte jahrelang für Lausannes Nachwuchs. Und Cristobal, der Vater, wirkt in Lausanne als Torhütertrainer.

Klatschen für Bern und Zug – Davos siegt weiter

Nicht nur Kloten überraschte am Samstag: Der HC Ajoie düpierte nach fünf Niederlagen in den ersten fünf Runden den grossen Schlittschuhclub Bern mit 4:0. Und der EV Zug kassierte gegen die Rapperswil-Jona Lakers im zweiten Abschnitt vier Gegentore und verlor 0:6.

Die einzige Konstante in den ersten zwei Meisterschaftswochen in der National League ist der HC Davos. Die Bündner gewannen daheim mit 2:0 gegen Lugano auch das sechste Spiel. In der Tabelle weisen sie nach sechs Runden schon fünf Punkte Vorsprung aus – primär weil Genf-Servette das Verfolgerduell bei den ZSC Lions mit 4:2 gewann.

Ausserdem besiegte der HC Fribourg-Gottéron die SCL Tigers mit 5:2, und Biel besiegte Ambri-Piotta mit 3:2 nach Penaltyschiessen.

