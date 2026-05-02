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«Die Krankheit ist unheilbar» Ex-Nati-Coach Ralph Krueger macht Parkinson-Erkrankung öffentlich

Jan Arnet

2.5.2026

Ex-Nati-Trainer Ralph Krueger ist an Parkinson erkrankt.
Ex-Nati-Trainer Ralph Krueger ist an Parkinson erkrankt.
Keystone

Ralph Krueger hat seine Parkinson-Erkrankung öffentlich gemacht. Der frühere Trainer der Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft spricht in einem Interview erstmals offen über seine Diagnose. 

Jan Arnet

02.05.2026, 09:30

02.05.2026, 09:31

«Ich habe im Herbst 2024 die Diagnose Parkinson bekommen. Die Krankheit ist unheilbar», sagt der 66-Jährige in einem Interview mit «CH Media». In der Folge habe er sich bewusst stärker aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Der Deutsch-Kanadier mit Schweizer Pass stand von 1998 bis 2010 an der Bande der Nati.

Parkinson sei zwar nicht heilbar, aber behandelbar, erklärt Krueger. Während die Lebenserwartung kaum beeinflusst werde, könne die Lebensqualität deutlich leiden. Dem wirke er aktiv entgegen: Mehrere Stunden Bewegung und Sport gehören für ihn täglich dazu.

Erste Symptome traten kurz nach seinem 65. Geburtstag auf. Plötzlich begann seine Hand zu zittern. Zwei Monate später suchte er einen Arzt auf, im November 2024 folgte die Diagnose. Der Verlust der Kontrolle habe ihn hart getroffen. Inzwischen habe er jedoch einen Weg gefunden, die Krankheit anzunehmen und damit zu leben.

Krueger will anderen Leuten Mut machen

Krueger betont, dass er sich nicht auf die Krankheit reduzieren lassen will. Er halte weiterhin Vorträge, spreche offen über seine Situation und wolle anderen Betroffenen Mut machen. Dem Eishockey bleibt er eng verbunden: Die Spiele der Schweizer Nationalmannschaft an der WM will er alle vor Ort verfolgen. Die Entwicklung des Teams erfülle ihn mit Stolz.

Zur Entlassung von Nationaltrainer Patrick Fischer äussert sich Krueger nur vorsichtig. «Das ist verrückt, ja. Bin ich überrascht? Nein.» Fischer habe eine erfolgreiche Ära geprägt, ein Urteil wolle er sich dennoch nicht anmassen. An den WM-Chancen der Schweiz zweifelt er nicht: «Die Schweiz wird den Halbfinal erreichen.»

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