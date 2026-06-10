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«Off-the-Record» oder nicht? Original-Mail im Fall Fischer veröffentlicht

Tobias Benz

10.6.2026

Patrick Fischer wirft dem SRF einen Vereinbarungsbruch vor.
Patrick Fischer wirft dem SRF einen Vereinbarungsbruch vor.
KEYSTONE

Gab es zwischen dem SRF und Patrick Fischer eine «Off-the-Record-Vereinbarung»? «Schweiz heute» hat nach eigenen Angaben die Original-Mail im Fall Fischer veröffentlicht.

Tobias Benz

10.06.2026, 21:02

10.06.2026, 21:27

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Kurz vor der Eishockey-Heim-WM wurde Nati-Trainer Patrick Fischer beurlaubt. Dies, nachdem öffentlich wurde, dass er 2022 mit gefälschtem Covid-Zertifikat an die Olympischen Spiele gereist war.
  • In einem PR-Interview nimmt Fischer am Dienstag erstmals öffentlich Stellung zur Covid-Affäre – und wirft dem SRF einen Vereinbarungsbruch vor.
  • Dabei geht es um die zentrale Frage, ob das Gespräch über das gefälschte Covid-Zertifikat vertraulich war oder nicht.
  • SRF reagierte am Dienstag mit einem klaren Statement auf die Aussagen und hielt fest: «Es gab keine ‹Off-the-Record-Vereinbarung.»
  • Nun veröffentlicht «Schweiz heute» nach eigenen Aussagen die originale Mail von SRF-Redaktor Pascal Schmitz an Finn Sulzer, Medienchef von Swiss Ice Hockey.
Mehr anzeigen

Was haben das SRF und Patrick Fischer vor dem folgenschweren Gespräch genau vereinbart? Um diese Frage dreht sich der Streit zwischen dem Ex-Nati-Coach und dem Schweizer Radio und Fernsehen.

In einem PR-Interview warf Fischer dem Sender am Dienstag einen Vereinbarungsbruch vor und berief sich dabei auf eine Mail von SRF-Redaktor Pascal Schmitz an Finn Sulzer, Medienchef von Swiss Ice Hockey, in welcher der SRF-Mann versichert, sich der Off-the-Record-Vereinbarung bewusst zu sein und diese ernst zu nehmen.

Patrick Fischer: «Das Verhalten des SRF hat mich irritiert»﻿

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09.06.2026

Das SRF konterte umgehend und stellte in einem Statement klar: «Es gab keine Off-the-Record-Vereinbarung vor dem Gespräch mit Patrick Fischer.» Der Sender legte nahe, dass in Fischers Video-Interview nicht der gesamte Inhalt des Mailaustauschs zwischen Schmitz und Sulzer wiedergegeben wurde.

«Schweiz heute» veröffentlicht Original-Mail

Am Mittwoch veröffentlicht das Portal «Schweiz heute» nach eigenen Angaben die originale Mail von Schmitz an Sulzer in voller Länge. Darin finden sich die Passagen aus dem Video-Interview von Patrick Fischer – und mehr.

So erklärt Schmitz Sulzer, dass er es als «Verpflichtung» verstehe, relevante Informationen, die von öffentlichem Interesse sind, «zu prüfen und gegebenenfalls zu veröffentlichen».

Die von Patrick Fischer erwähnte Verurteilung wegen Urkundenfälschung und die damit verbundene Geldstrafe seien «Informationen, die diese Schwelle des öffentlichen Interesses eindeutig überschreiten».

Die von «Schweiz heute» veröffentlichte Mail von SRF-Redaktor Pascal Schmitz an Finn Sulzer, Medienchef von Swiss Ice Hockey.
Die von «Schweiz heute» veröffentlichte Mail von SRF-Redaktor Pascal Schmitz an Finn Sulzer, Medienchef von Swiss Ice Hockey.
Schweiz heute

Schmitz schliesst die Mail, indem er dem Eishockeyverband und Fischer die Möglichkeit gibt, Stellung zu nehmen. Der SRF-Redaktor schreibt: «Solltet ihr dazu keine Stellung nehmen, behalten wir uns vor, nach anderen Wegen zu suchen, um unserer journalistischen Pflicht nachzukommen. Ich hoffe auf dein Verständnis für meine Position. Wir können nicht anders.»

Ob davor oder danach weitere Mails zwischen Schmitz und Sulzer versendet wurden, ist unklar. Gemäss «Schweiz heute» soll es sich bei dieser Mail nicht um eine Antwort-Mail handeln. Dass es sich bei dem Mittagessen um kein «Off-the-Record»-Gespräch handelte, erwähnt Schmitz in dem von «Schweiz heute» veröffentlichten Mail nicht.

Vereinbarung gebrochen?. So reagiert das SRF auf die Vorwürfe von Patrick Fischer

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Das gesamte Fischer-Gespräch

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