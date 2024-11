Fiala skort bei Sieg gegen Winnipeg Kevin Fiala und seine Los Angeles Kings haben mit 4:1 gegen Nino Niederreiter und seine Winnipeg Jets gewonnen. Fiala erzielte im letzten Drittel den Treffer zum zwischenzeitlichen 3:1. Es war sein 8. Saisontor. 28.11.2024

Kevin Fiala erzielt beim 4:1 der Los Angeles Kings gegen die Winnipeg Jets seinen achten Saisontreffer. Die formstarken New Jersey Devils kommen gegen die St. Louis Blues mit 0:3 unter die Räder.

SDA

Der St. Galler Fiala befindet sich derzeit in einer schwierigen Phase. Nachdem es ihm zu Beginn der Saison ausgesprochen gut lief, verbuchte der 28-jährige Stürmer in den vergangenen acht Partien lediglich einen Skorerpunkt. Gegen die Winnipeg Jets beendete er zu Beginn des Schlussdrittels mit dem 3:1 eine lange Durststrecke und traf erstmals seit Anfang November wieder. Nino Niederreiter auf der anderen Seite blieb blass. Die Winnipeg Jets können sich trotz der fünften Saisonniederlage an der Spitze der Western Conference halten.

Überhaupt nicht auf Touren kamen in der Nacht auf Donnerstag die so formstarken New Jersey Devils. Im Heimspiel gegen die St. Louis Blues kassierte der bisherige Spitzenreiter im Osten eine empfindliche 0:3-Niederlage. Bereits nach 16 Minuten hatte das Schlussresultat Bestand. Nico Hischier wies eine Minus-1-Bilanz aus, Jonas Siegenthaler stand bei allen Gegentreffern auf dem Eis. Timo Meier fehlte nach seinem Stockschlag ins Gesicht von Zachary L'Heureux gesperrt.

Trotz persönlicher Erfolgserlebnisse als Verlierer vom Eis gingen Roman Josi und Pius Suter. Josi eröffnete bei der 2:3-Niederlage der Nashville Predators gegen die Philadelphia Flyers den Torreigen in der 7. Minute. Suter läutete beim 4:5 der Vancouver Canucks in Pittsburgh die nicht von Erfolg gekrönte Aufholjagd mit dem 2:5 Mitte des Mitteldrittels ein.

Josi trifft bei 2:3-Pleite gegen Philadelphia Flyers Roman Josi und seine Nashville Predators haben mit 2:3 nach Verlängerung gegen die Philadelphia Flyers verloren. Josi brachte seine Predators nach gut sechs Minuten in Führung. Es war sein 5. Saisontor. 28.11.2024

Ein Ausrufezeichen setzten die Chicago Blackhawks. Das Team mit dem Schweizer Philipp Kuraschew schlug die Dallas Stars 6:2 und gab die Rote Laterne im Westen an Nashville ab. Kuraschew hatte beim Führungstreffer des Heimteams nach bereits 16 Sekunden seinen Stock im Spiel.

Janis Moser blieb beim 4:5 der Tampa Bay Lightning gegen die Washington Capitals in 18 Minuten ohne Torbeteiligung.

Suter schiesst gegen Pittsburgh sein 7. Saisontor Pius Suter und seine Vancouver Canucks haben mit 4:5 gegen die Pittsburgh Penguins verloren. Die Penguins führten früh im zweiten Drittel bereits mit 1:5, ehe Suter mit seinem 7. Saisontor und dem 2:5 die Aufholjagd begann. 28.11.2024

sda