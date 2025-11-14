  1. Privatkunden
Tor im Video Fiala trifft erneut – die LA Kings sind weiter nicht zu stoppen

SDA

14.11.2025 - 06:22

Hier erzielt Kevin Fiala seinen 9. Saisontreffer

Hier erzielt Kevin Fiala seinen 9. Saisontreffer

14.11.2025

Die Los Angeles Kings setzen ihren guten Lauf in der NHL fort. Beim 4:3-Sieg nach Verlängerung in Toronto spielt Kevin Fiala erneut eine zentrale Rolle.

Keystone-SDA

14.11.2025, 06:22

14.11.2025, 08:18

Fiala erzielte im 18. Saisonspiel sein neuntes Tor und traf damit im dritten Spiel in Folge sowie in vier der letzten fünf Partien. Immer wenn der Ostschweizer Stürmer in diesem Zeitraum traf, gewann Los Angeles auch.

Beim Gastspiel in Toronto lagen die Kings trotz klarem Chancenplus 0:2 und 2:3 zurück. Fiala verwertete im Mitteldrittel einen Abpraller zum 2:2 und bestätigte damit seine starke Form. Quinton Byfield entschied die Partie in der Verlängerung mit einer herrlichen Direktabnahme.

Lian Bichsel feierte mit den Dallas Stars einen 7:0-Kantersieg in Montreal. Der Solothurner Verteidiger verbuchte beim dritten Tor seines Teams im Mitteldrittel seinen zweiten Assist der Saison, nachdem er einen Konter ideal eingeleitet hatte. Für Dallas war es der vierte Sieg in Serie.

Philip Kurashev musste sich nach vier Siegen am Stück mit den San Jose Sharks wieder einmal geschlagen geben. In Calgary setzte es eine 0:2-Niederlage ab.

