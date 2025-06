Florida Panthers' Brad Marchand hebt nach seinem Siegtreffer ab. Keystone

Der Titelverteidiger Florida gleicht im Final um den Stanley Cup gegen Edmonton zum 1:1 aus. Die Panthers gewinnen Spiel 2 auswärts 5:4 in der zweiten Verlängerung.

Keystone-SDA SDA

In der 89. Minute war es Brad Marchand, der bei einem Konter entwischte und Edmontons Goalie Stuart Skinner bezwang. Die Oilers hatten erst 18 Sekunden vor Schluss der regulären Spielzeit zum 4:4 ausgeglichen, konnten am Ende das Break aber nicht verhindern.

Das erste Spiel hatten sie ebenfalls zuhause ihrerseits in der Overtime gewonnen. Die nächsten beiden Partien der Best-of-7-Serie um den Titel in der NHL finden nun in Florida statt.