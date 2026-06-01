Ein Herz am Himmel für die Schweizer National-Eishockeymannschaft. Swiss/Flightradar24

Ein Flugzeug ist nach dem Final der Eishockey-WM in der Schweiz über Zürich eine Herz-Schlaufe geflogen.

Keystone-SDA SDA

Ein Flugzeug ist nach dem Final der Eishockey-WM in der Schweiz über Zürich eine Herz-Schlaufe geflogen. Damit gratulierten die Fluggesellschaft Swiss und die Schweizer Flugsicherung Skyguide dem Schweizer Eishockey-Nationalteam zur Silbermedaille.

Skyguide und die Swiss hätten die besondere Flugroute gemeinsam koordiniert, schrieb die Flugsicherung am Sonntagabend in einer Mitteilung.

Die Plattform «Flightradar24» veröffentlichte auf der Plattform X eine Aufzeichnung der Flugstrecke. Das Herz reichte demnach von Kloten über Zürich bis nach Winterthur. Nachdem die Herzform gezeichnet war, setzte der Flug LX1848 über Kloten die Reise nach Thessaloniki in Griechenland fort, wie Skyguide schrieb. Alle Vorschriften seien eingehalten worden und die Sicherheit im Luftraum sei stets gewährleistet gewesen.

Die Schweiz holte an der Heim-WM zum fünften Mal Silber. Das Team von Jan Cadieux verlor im Final gegen Finnland mit 0:1 nach Verlängerung.

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