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Playoff-Viertelfinals Fribourg-Gottéron mit überzeugendem Auswärtssieg zum Ausgleich

SDA

26.3.2026 - 22:47

Gottérons Captain Julien Sprunger und Goalie Reto Berra freuen sich über den 2:2-Ausgleich in der Serie gegen die Lakers.
Gottérons Captain Julien Sprunger und Goalie Reto Berra freuen sich über den 2:2-Ausgleich in der Serie gegen die Lakers.
Keystone

Fribourg-Gottéron ist zurück im Geschäft. Der Qualifikationszweite gewinnt das vierte Viertelfinalspiel gegen die Rapperswil-Jona Lakers auswärts 6:2 und gleicht in der Best-of-7-Serie zum 2:2 aus.

Keystone-SDA

26.03.2026, 22:47

26.03.2026, 23:00

Zwei Tage nach dem 4:0-Erfolg vor Heimpublikum setzten die Freiburger beim Gastspiel am oberen Zürichsee ein deutliches Statement. Und dies, obwohl nach den Ausfällen von Marcus Sörensen, Sandro Schmid und Attilio Biasca im Sturm mit Andrea Glauser nun auch ein Schlüsselspieler in der Abwehr verletzungsbedingt fehlte.

Doch davon liess sich das Team von Trainer Roger Rönnberg nicht beirren. Es war von Beginn an gewillt, das Zepter in die Hand zu nehmen, und ging in der 8. Minute durch das 1:0 des amerikanischen Verteidigers Michael Kapla in Führung. Auch im Mittel- und Schlussabschnitt zogen die Gäste dem Gegner mit schnellen Toren den Stecker. Das 2:0 durch Topskorer Henrik Borgström fiel nur 51 Sekunden nach der ersten Pause. Das 4:1 und 5:1 durch Nathan Marchon (45.) und Kevin Nicolet (46.) war ein Doppelschlag innert 22 Sekunden.

Nachdem sich die Lakers am Dienstag im vierten Saisonduell erstmals in Freiburg hatten geschlagen geben müssen, folgte mit einem wenig inspirierten Auftritt die erste Heimniederlage in dieser Playoff-/Play-in-Kampagne. Die Hoffnung, nach dem 1:2-Anschlusstreffer von Captain Nico Dünner in der 26. Minute noch einmal in die Partie zurückzufinden, wurde jedoch durch Yannick Rathgeb zunichtegemacht, der in der 36. Minute das 3:1 erzielte. Der Gottéron-Verteidiger avancierte im Schlussdrittel noch zum Doppeltorschützen.

Auch im vierten Duell dieser beiden Teams war das Powerplay kein Faktor. Alle acht Tore fielen bei nummerischem Gleichstand. Als nächstes geniesst Fribourg-Gottéron am Samstag wieder Heimrecht.

Telegramm:

Rapperswil-Jona Lakers – Fribourg-Gottéron 2:6 (0:1, 1:2, 1:3)

5829 Zuschauer. – SR Wiegand/Hungerbühler, Gnemmi/Huguet. – Tore: 8. Kapla (Rau, De la Rose) 0:1. 21. (20:51) Borgström (Bertschy) 0:2. 26. Dünner (Hofer) 1:2. 36. Rathgeb (Rau) 1:3. 45. (44:39) Marchon 1:4. 46. (45:01) Nicolet 1:5. 49. Rathgeb (Marchon) 1:6. 52. Zangger (Taibel) 2:6. – Strafen: 4mal 2 Minuten gegen Rapperswil-Jona Lakers, 5mal 2 Minuten gegen Fribourg-Gottéron. – PostFinance-Topskorer: Moy; Borgström.

Rapperswil-Jona Lakers: Nyffeler; Pilut, Maier; Capaul, Larsson; Jelovac, Dufner; Henauer; Strömwall, Rask, Wetter; Zangger, Taibel, Lammer; Fritz, Moy, Jensen; Hofer, Albrecht, Dünner; Graf.

Fribourg-Gottéron: Berra; Rathgeb, Kapla; Seiler, Streule; Jecker, Nemeth; Johnson; Rau, Wallmark, De la Rose; Bertschy, Borgström, Dorthe; Sprunger, Walser, Marchon; Nicolet, Reber, Gerber; Rod.

Bemerkungen: Rapperswil-Jona Lakers ohne Maillet und Honka (beide überzählige Ausländer). Fribourg-Gottéron ohne Sörensen, Schmid, Biasca und Glauser (alle verletzt), Ljunggren, Arola, Rattie (alle überzählige Ausländer).

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